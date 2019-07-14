Yoğunluktan işlerini yetiştiremeyen avukatlar, iOS cihazlarına yükleyeceği TBB Mesleki Dayanışma uygulaması ile diğer meslektaşlarından yardım talebinde bulunabiliyorlar.

Türkiye Barolar Birliği’nin geliştirdiği ve Avukatlar Arası Mesleki Dayanışma Projesi kapsamında sunulan TBB Mesleki Dayanışma uygulaması, mesleğini icra etmeye çalışan fakat yoğunluktan dolayı zorluk yaşayan avukatların birbirine destek olmasını amaçlıyor. Katılamayacağınız duruşmalar, icra takipleri, dosya incelemesi veya herhangi bir sıkıntıda kolayca yardım isteyebileceğiniz meslektaşlarınıza ulaşabileceğiniz TBB Mesleki Dayanışma uygulaması, işlerin daha hızlı çözülmesi anlamında çok faydalı olmuş diyebiliriz.

Kendi profillerinizi oluşturduktan sonra il, ilçe ve yardımcı olabileceğiniz alan seçimin yaparak meslektaşlarınızın size ulaşmasını sağlayabileceğiniz TBB Mesleki Dayanışma uygulamasında, siz de diğer avukatlardan özel talepte bulunabilir veya gelen talepleri kabul edebilirsiniz. Siz de meslektaşlarınıza yardımda bulunmak istiyorsanız, TBB Mesleki Dayanışma uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.