LinkedIn İş Aramanın Dışında Ne Amaçlarla Kullanılabilir?

İnsanlar genellikle yeni bir iş bulmak için LinkedIn kullanır. LinkedIn, yeni bir iş bulmak için gidilebilecek en iyi yerlerden biri olarak bilinir. Ancak LinkedIn kullanmak için sadece iş arıyor olmanıza gerek yoktur. Bu yazıda, LinkedIn’in iş aramanın dışında ne amaçlarla kullanılabileceğini sıralıyoruz.

1. Profesyonelliğinizi Göstererek İtibar Kazanmak için LinkedIn Kullanılabilir

Kartlarınızı doğru oynadığınız takdirde çalışmak için harika şirketler bulacaksınız. Birçoğumuz faturalarımızı ödeyebileceğimiz ve bizi iyi hissettirecek uzun vadeli bir iş arıyoruz. Profesyonel bir görünüm elde ederseniz işvereniniz de uzun bir süre boyunca onlarla çalışmanızı isteyecektir.

Şu an çalışıyor olabilirsiniz ama bu, öğrenmenize gerek olmadığının ya da yeni bir deneyim kazanmak zorunda olmadığınız anlamına gelmez. LinkedIn’in harika olduğu şeylerden biri, devamlı olarak gelişmenizi sağlamaktır.

Bilgi birikiminiz hem sizin hem de şirketinizin içi faydalıdır. Müşteriler kendini emin ellerde hisseder. Ayrıca işten çıkarılma gibi durumlar söz konusu olduğu zaman panik yapmanıza gerek yoktur çünkü bilgileriniz işsiz kalmanızın önüne geçecektir.

2. Yeni Beceriler Kazanmak İçin LinkedIn Kullanılabilir

Premium bir hesabınız varsa LinkedIn’i farklı bir amaçla kullanabileceğiniz başka bir şey LinkedIn Learning özelliğidir. Photoshop ipuçlarından ve püf noktalarından proje yönetimi için geliştirilen yazılımlara kadar endüstrinizle ilişkili zor beceriler kazanabileceğiniz yer burasıdır.

LinkedIn’in ücretli bir özelliği olan LinkedIn Learning, kariyerinizi ilerletmenize yardımcı olmak için size özel içerikler sunar. Mevcut yazılımlar için sürekli olarak yeni dersler eklenir.

Bu öğrenilen bilgiler, ticaret araçlarının sıkça değiştiği bir teknik alanda çalışıyorsanız oldukça kullanışlıdır. İşinizde rekabeti elden bırakmamak için bu eğilimlere ayak uydurmanız gerekir.

3. Pazar Araştırması için LinkedIn Kullanılabilir

LinkedIn’in başka bir harikası, sektöre özel rakiplerinizle ilgili şirket verilerine erişebilmenizdir. Bu veriler, şirketin çalışanları için ortalama istihdam süresinden belirli bir iş için gereken becerilere göre değişir.

Personel yönetiminde yer alan bir çalışansanız bu araçlar paha biçilmezdir. Şirketinizin yeni işe alımlarda ayrıntılara dikkat etmesini sağlar.

Premium hesabınız yoksa bile bazı elverişli pazar araştırmaları yapabilirsiniz. Bir şirketin LinkedIn profiline tıklayabilir, orada kaç çalışanın olduğunu görebilir ve yayınlanan son duyuruları görebilirsiniz.

4. Sektöre Özgü Trendleri Takip Etmek için LinkedIn Kullanılabilir

LinkedIn, sektöre özgü trendleri takip etmenin harika bir yoludur. Sektörünüzün önde gelen şirketlerini ve sektörünüzdeki profesyonelleri takip ederek bunu yapabilirsiniz. LinkedIn’de doğru şirketleri ve uzman kişileri takip ederseniz sektörünüze özgü günlük, haftalık ya da aylık haberler yakalamanızı sağlayan bir haber bülteni oluşturabilirsiniz.

5. Blog Yazmak İçin LinkedIn Kullanılabilir

Blog yazarak LinkedIn’ın harika bir kaynak olmasına katkıda bulunabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili düşüncelerinizle ilgili yazılar yazabilir, tavsiyeler verebilir ve kendinizi insanların gözünde uzman olarak konumlandırabilirsiniz. Yazmak ilgi alanınıza giriyorsa bu özellik çok kullanışlıdır.