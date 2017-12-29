TeamGram uygulaması iOS işletim sistemli cihazlarınız için geliştirilen bir iş yönetimi uygulaması olarak öne çıkıyor.

Şirket içinde ekibinizle haberleşme ve koordineli çalışma için kullanabileceğiniz TeamGram, sunduğu özelliklerle tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak niteliklere sahip durumda. Şirket çalışanları olarak çeşitli notlar ve diğer paylaşımlarınızı yapabileceğiniz TeamGram uygulamasında müşterileriniz hakkında notlar alabiliyor, sipariş durumunu kontrol edebiliyor ve satış teklifleri de hazırlayabiliyorsunuz.

Yapılması gereken önemli bir iş varsa bunu da uygulama üzerinden görev oluşturarak ekip üyelerinize gönderebileceğiniz TeamGram uygulamasında fakslar, sözleşmeler, teklifler ve buna benzer dokümanlarınızı da kaydedebiliyorsunuz. Eğer sizin de bir CRM uygulamasına ihtiyacınız varsa, TeamGram uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri