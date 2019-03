Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da kolaylıkla indirebileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz The Emerald Maiden: Symphony of Dreams, sırlarla dolu bir dünyada kayıp nesneleri bulabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile güçlendirilmiş bu oyunda yapmanız gereken, su altına kurulmuş gizemli bir dünyada macera dolu bir serüvene atılmak ve gizli nesneleri bularak bulmacaları çözmektir. Kayıp eşyaları ararken çeşitli oyunlar oynayarak ipuçları toplayabilir ve doğru iz üstünde ilerleyerek gizli nesnelere ulaşabilirsiniz. Eşyaların yerini buldukça seviye atlayabilir ve yeni bölgeler keşfedebilirsiniz.

Oyun içerisinde bulunması güç yerlere saklanmış toplam 25 farklı nesne yer almaktadır. Gizli eşyaları ararken oynayabileceğiniz onlarca minik oyun bulunmaktadır. Bu oyunlar sayesinde ipuçları kazanabilir ve kayıp nesnelerin yerini tespit edebilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde kendisine yer bulan ve eşsiz tasarımı ile oyunculara farklı bir deneyim sunan The Emerald Maiden: Symphony of Dreams, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyun olarak göze çarpıyor.