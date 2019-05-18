Onlarca farklı insan resimlerinin yer aldığı eşleştirme bloklarının arasından uygun olanları bir araya getirerek bulmacaları çözebileceğiniz ve hayalinizdeki imparatorluğu kurabileceğiniz The Human Age, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, aynı resimleri bularak eşleştirmeleri başarıyla tamamlamak ve puan toplayarak köyünüzü kurmak için gerekli objeleri satın almaktır. Köyünüze çeşitli binalar ve ticaret alanları inşa edebilirsiniz. Ayrıca kaynak üretiminde bulunabilir ve kazancınızı arttırabilirsiniz. Eşleştirmeleri doğru ve zamanında yaparak çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve görsel hafızayı destekleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir bulmaca oyunu sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinde zorlu yüzlerce eşleştirme bölümü ve eşleştirmelerini yapabileceğiniz onlarca farklı insan figürü yer almaktadır. Aynı iki resmi bir arada açarak eşleştirmeleri tamamlayabilir ve puan kazanarak imparatorluğunuzu ilan edebilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan The Human Age, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.