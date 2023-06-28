Çok Kullanışlı Age Of Mythology Hileleri
Age Of Mythology hilelerine ihtiyacınız varsa bu yazımız çok işinize yarayacak.
Age Of Empires serisi oyun dünyasının en çok bilinen ve köklü serilerinden biridir. Uzun yıllar boyunca hayatımızda olan bu serinin 2002 yılında ilginç bir oyunu çıktı. Age Of Mythology! Artık oyunda mitolojik pek çok karakter ve yaratık vardı. Fantastik bir oyuna dönüşen Age Of Mythology, serinin diğer oyunlarından kolaylıkla ayırt edilebilir, benzersiz bir oyun olmuştu.
Age Of Mythology tıpkı diğer Age of oyunları gibi kaynak toplama, birim çıkarma ve savaşma üzerin kurulu bir oyun. Diğer oyunların hileleri meşhur olduğu için Age Of Mythology hileleri de bir o kadar meşhurdur. Zaman zaman bizlere kolaylık sağlayan bu hilelerle oyunu daha eğlenceli hale getirmek de mümkün.
Age Of Mythology’de hile kullanmak için yapmanız gereken ekstra bir şey yok. Enter’a basarak chat bölümünü açın ve aşağıdaki kodlardan dilediğinizi girin. Bu kadar basit.
Bugüne Kadar Yapılan Age of Empires Oyunları
Strateji oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Age of Empires oldukça köklü bir seri. 1997 yılında ilk kez hayatımıza giren Age of Empires, çeyrek asırdan fazla bir süredir bizlerle.
Age Of Mythology Hileleri
- ATM OF EREBUS: 1000 altın hilesi
- TROJAN HORSE FOR SALE: 1000 odun hilesi
- JUNK FOOD NIGHT: 1000 yiyecek hilesi
- MOUNT OLYMPUS: Favor stat’inizi maksimuma getirme hilesi
- LAY OF THE LAND: Haritayı görme hilesi
- UNCERTAINTY AND DOUBT: Haritayı gizleme hilesi
- THRILL OF VICTORY: Oyunu kazanma hilesi
- CHANNEL SURFING: Bir sonraki görevi açma hilesi
- L33T SUPA H4X0R: Hızlı üretim hilesi
- DIVINE INTERVENTION: Tanrı gücü hilesi
- PANDORAS BOX: Rastgele bir tanrı özelliği hilesi
- WRATH OF THE GODS: Yıldırım, deprem, meteor yağmuru ve kasırga yaratma hilesi
- GOATUNHEIM: Haritadaki tüm üniteleri keçiye dönüştürme hilesi
- FEAR THE FORAGE: Bitki hilesi
- BAWK BAWK BOOM: Tavuk yağdırma hilesi
- I WANT TEH MONKEYS!!!1!: Maymun hilesi
- WUV WOO: Uçan hipopotam hilesi
- TINES OF POWER: Forkboy hilesi
- O CANADA: Laser bear hilesi
- ISIS HEAR MY PLEA: Bir grup hero hilesi
- CONSIDER THE INTERNET: Üniteleri yavaşlatma hilesi
- SET ASCENDANT: Haritadaki tüm hayvanların yerlerini görme hilesi
- IN DARKEST NIGHT: Zamanı geceye çevirme hilesi
- RED TIDE: Suyu kırmızı yapma hilesi
- MR. MONDAY: Yapay zekayı güçlendirme hilesi
- ENGINEERED GRAIN: Hayvanlardan daha fazla et hilesi
- LETS GO! NOW!: Oyunu hızlandırma hilesi (GO! ve NOW! arasında iki boşluk olmalı)
Age Of Mythology hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Age of serisinin hangi oyunlarını oynadınız? Favori Age Of Mythology hileniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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