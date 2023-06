Çok Kullanışlı Age Of Mythology Hileleri

Age Of Empires serisi oyun dünyasının en çok bilinen ve köklü serilerinden biridir. Uzun yıllar boyunca hayatımızda olan bu serinin 2002 yılında ilginç bir oyunu çıktı. Age Of Mythology! Artık oyunda mitolojik pek çok karakter ve yaratık vardı. Fantastik bir oyuna dönüşen Age Of Mythology, serinin diğer oyunlarından kolaylıkla ayırt edilebilir, benzersiz bir oyun olmuştu.

Age Of Mythology tıpkı diğer Age of oyunları gibi kaynak toplama, birim çıkarma ve savaşma üzerin kurulu bir oyun. Diğer oyunların hileleri meşhur olduğu için Age Of Mythology hileleri de bir o kadar meşhurdur. Zaman zaman bizlere kolaylık sağlayan bu hilelerle oyunu daha eğlenceli hale getirmek de mümkün.

Age Of Mythology’de hile kullanmak için yapmanız gereken ekstra bir şey yok. Enter’a basarak chat bölümünü açın ve aşağıdaki kodlardan dilediğinizi girin. Bu kadar basit.

Age Of Mythology Hileleri

ATM OF EREBUS: 1000 altın hilesi

TROJAN HORSE FOR SALE: 1000 odun hilesi

JUNK FOOD NIGHT: 1000 yiyecek hilesi

MOUNT OLYMPUS: Favor stat’inizi maksimuma getirme hilesi

LAY OF THE LAND: Haritayı görme hilesi

UNCERTAINTY AND DOUBT: Haritayı gizleme hilesi

THRILL OF VICTORY: Oyunu kazanma hilesi

CHANNEL SURFING: Bir sonraki görevi açma hilesi

L33T SUPA H4X0R: Hızlı üretim hilesi

DIVINE INTERVENTION: Tanrı gücü hilesi

PANDORAS BOX: Rastgele bir tanrı özelliği hilesi

WRATH OF THE GODS: Yıldırım, deprem, meteor yağmuru ve kasırga yaratma hilesi

GOATUNHEIM: Haritadaki tüm üniteleri keçiye dönüştürme hilesi

FEAR THE FORAGE: Bitki hilesi

BAWK BAWK BOOM: Tavuk yağdırma hilesi

I WANT TEH MONKEYS!!!1!: Maymun hilesi

WUV WOO: Uçan hipopotam hilesi

TINES OF POWER: Forkboy hilesi

O CANADA: Laser bear hilesi

ISIS HEAR MY PLEA: Bir grup hero hilesi

CONSIDER THE INTERNET: Üniteleri yavaşlatma hilesi

SET ASCENDANT: Haritadaki tüm hayvanların yerlerini görme hilesi

IN DARKEST NIGHT: Zamanı geceye çevirme hilesi

RED TIDE: Suyu kırmızı yapma hilesi

MR. MONDAY: Yapay zekayı güçlendirme hilesi

ENGINEERED GRAIN: Hayvanlardan daha fazla et hilesi

LETS GO! NOW!: Oyunu hızlandırma hilesi (GO! ve NOW! arasında iki boşluk olmalı)

Age Of Mythology hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Age of serisinin hangi oyunlarını oynadınız? Favori Age Of Mythology hileniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.