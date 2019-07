The Mighty Quest For Epic Loot, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil rol yapma oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan The Mighty Quest For Epic Loot, orta çağ havasında geçen bir oyundur. Oyunda kendi krallığınızı yönetiyor ve epik savaşlara dahil olarak yeni topraklar fethediyorsunuz. Fantastik atmosferi ve sürükleyici havasıyla dikkat çekem oyunda ganimetleri yağmalayarak zengin oluyorsunuz. En güçlü kahraman olmak için yeteneklerinizi sergilemeniz gereken oyunda keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan yer alıyor. The Mighty Quest For Epic Loot oyun yapısı olarak Diablo'da kullanılan aksiyon RPG yapısını Dungeon Keeper oyun yapısıyla birleştirmekte. Oyunda kendi kalelerinizi kurabiliyor ve yönetebiliyorsunuz. Bir yandan kahramanımızı çeşitli silah ve zırhlarla donatıyoruz ve kalelere sızıyoruz, diğer yandan da tek başımıza veya arkadaşlarımızla kendi kalelerimizi inşa ederek içerisine kule savunma oyunlarından olduğu gibi hazinelerin yağmalanmaması için çeşitli canavarlar ve tuzaklar yerleştiriyoruz.

The Mighty Quest For Epic Loot oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.