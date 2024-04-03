The Outer Worlds Konusu ve Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri
RPG, aksiyon ve bilim kurgu oyunlarını sevenler dikkat! Bu içerikte The Outer Worlds'un konusu, fiyatı ve minimum sistem gereksinimlerini paylaşıyoruz!
2019 yılında piyasaya sürülen RPG ve aksiyon oyunu The Outer Worlds, aynı zamanda bilim kurgu oyunları kategorisinde sıralanıyor. Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen oyunun yayıncılığını Private Division üstleniyor.
Tek başınıza komplo teorileriyle mücadele edeceğiniz oyunun konusu, fiyatı ve sistem gereksinimleri ile ilgili detayları bu yazımızda kaleme alıyoruz. İşte, The Outer Worlds oynamaya başlamadan önce bilmeniz gerekenler!
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The Outer Worlds Konusu
Dünyadan çok uzak bir yere hatta galaksinin en uç noktalarından birine seyahat ettiğiniz bu oyunda kendinizi bir koloni gemisinde kaybolmuş buluyorsunuz. Uzun yıllar süren bir uykudan uyandığınızda aniden bir komplo teorisine dahil oluyorsunuz.
Aslında bu koloniler, dünyanın yönetimini ele geçiren şirketler tarafından oluşturulmuş. 2355 senesinde ‘Hope’ isimli bir uzay aracında normal şartlarda 10 yıl sürmesi gereken seyahatinizin bazı aksaklıklar nedeniyle 60 yıl sürdüğünü öğreniyorsunuz.
Bağlı olduğunuz koloninin adı Halycon olarak geçiyor ve Terra 2 isimli gezegende maceranız başlıyor. Gezegeni deneyimlemeden önce kendi karakterinizin özelliklerini seçebilirsiniz.
Farklı meslek gruplarından birini tercih edebilir, karakterinize dilediğiniz kişilik özelliklerini ekleyebilirsiniz. Yetenek bölümünde silah kullanımından sağlık uygulamalarına birçok farklı kabiliyet seçeneği sunuluyor.
Bu seçimleri tamamladıktan sonra karakterin dış görünüşünü tasarlayıp maceraya atılabilirsiniz. Gezegene indikten sonra başınıza gelen olaylar oyuna nasıl başlayacağınız konusunda sizi yönlendiriyor.
Yapacağınız hamleler doğrultusunda yeni düşmanlarınız olabilir. Doğru hamlelerle ilerlerseniz güçlü bir ekip kurup mücadelenizde başarılı olabilirsiniz.
Çeşitli rol yapma becerilerini kullanacağınız bu hikayede Halycon’da hem dondurulmuş karakterleri hem de çeşitli gök cisimlerini özgür hale getirmek için uğraşıyorsunuz.
Bu sırada gezegeni etkisi altına alan şirketlerle iyi ilişkiler kurmaya özen göstermeniz gerekiyor. Bol diyaloglu bu oyunda iletişim ve aksiyon becerilerinizi zorlamaktan keyif alacaksınız.
The Outer Worlds Fiyatı
Steam’de 02.04.2024 tarihi itibariyle oyunun güncel satış fiyatı 29.99 Dolar olarak gözüküyor. Spacer’s Choice Edition Upgrade Bundle isimli ek paket ile birlikte 46.16 dolara oyunu satın alabilirsiniz.
Yine bu tarih itibariyle bir sonraki hafta Outer Worlds’un Epic Games’in ücretsiz oyunları arasında yer alacağı bilgisi sızdırılmış. Bu oyunu deneyimlemek isteyenler için keyifli bir fırsat olabilir.
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The Outer Worlds Minimum Sistem Gereksinimleri
- Minimum 64 bit işlemci
- Windows 7 (SP1) İşletim sistemi
- Intel Core i3-3225 ya da AMD Phenom II X6 1100T işlemci
- 4 GB RAM
- AMD HD 7850 ya da NVIDIA GTX 650 Ti ekran kartı
- 40 GB depolama alanı
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