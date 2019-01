Mobil rol oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen The War of Genesis: Battle of Antaria sürükleyici yapısı ile dikkatleri çekiyor.

Kaliteli grafiklere ve geniş içerikleri ile oyuncuları MMORPG alanında sürükleyici bir savaş dünyasına götüren The War of Genesis: Battle of Antaria tamamen ücretsizdir. İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan yapım, bizleri birbirinden farklı maceralara çıkaracak.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarında PvP ve PvE savaşlarına katılacağımız oyunda gerçek oyuncular ile mücadele edecek ve savaşlardan galip ayrılmaya çalışacağız. Oyuncular lonca üstlerinde arkadaş edinebilecek yada savaşlara hızlı bir şekilde katılabilecekler.

Oyuncular karakterlerini özelleştirebilecek ve diledikleri gibi özelliklerini yükselterek daha güçlü bir hale getirebilecekler. Aktif olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, hızla kitlesini artırmaya devam ediyor.

İyi eğlenceler dileriz.