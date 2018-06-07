The Warland (Savaş Meydanı), Netmarble’ın gerçek zamanlı strateji oyunu. Kendi birliklerinizi kurup dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı savaştığınız aksiyon, heyecan yüklü bir oyun.

Topçu Onbaşı, Kenan Komutan’ın da aralarında bulunduğu tarihte önemli olan isimlerin de yer aldığı, Türk oyunculara özel içerik sunan harika bir askeri mobil strateji oyunu bizlerle. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Savunma yerine saldırı yapmaya zorlamasıyla diğer strateji oyunlarından ayrılan The Warland Türkçe adıyla Savaş Meydanı, popüler mobil rpg, strateji oyunlarına imza atan Netmarble’ın bir oyunu. iOS tarafında da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla sevindiren yapımın öne çıkan yanı ülkelere özel içerik sunması. Türk oyuncular için 1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde çarpışan, sırtladığı devasa top mermisiyle hafızalara kazınan asker Seyit Ali Onbaşı ve birçok karakterin yanında yerel içeriğe sahip olması ve rütbelerin gerçek askeri rütbelere göre ayarlanmış olmasıyla dikkat çeken oyunda Hikaye modu da mevcut. hikaye modunda destan yazmak, Dostluk Savaşı’nda birliğinizdeki kişilere meydan okumak, Multiplayer modda dünya genelinde oyuncularla savaş heyecanı yaşamak size kalmış. Saldırı, keskin nişancı, kuşatma, gizlilik, ne şekilde hareket oluşturacağınız da size kalmış. Unutmadan, haritanın ortasında bulunan tarafsız bölge olarak adlandırılan bölgeleri ele geçirir, bu bölgelerin kontrolünü ele alırsanız düşmanlarınıza karşı ezici bir üstünlük elde etmiş oluyorsunuz.