Think!Think!, çocukların entelektüel becerilerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için yaratıcı ve zeka dolu mini oyunlarla genişletilmiş bir eğitim uygulamasıdır. Uygulama, oyuncuların her geçen gün artımlı ve sürdürülebilir bir şekilde öğrenmek için geri gelmelerini sağlar.

Küçük çocukların düşünme duygularını geliştirmelerine yardımcı olmak ve sınıf içinde veya dışında olmak üzere herhangi bir zorluğun üstesinden gelmek için gerekli esneklik ve zihinsel araçları edinmeleri için tasarlanmış, bir öğretim uzmanları ekibi tarafından oluşturulan oyunlara sahip Think!Think'te yaratıcılık ön plana çıkıyor.

Think!Think! Özellikleri