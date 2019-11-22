Üniversiteye Hazırlık için En İyi Uygulamalar

Test puanları, burslar ve denemeler, çocukların hayatına ortaokuldan itibaren egemen olmaya başlar. Puanlarını nasıl yükseltebileceklerini ve nasıl daha çok başarılı olabilecekleri hakkında düşünmeye başlarlar ve başarılı olmak için çeşitli fırsatlar yakalayabilirler.

Bu macerada yalnız olmamak ve kaybolmamak için birtakım araçlardan faydalanabilirsiniz. Bu araçlar zamanı iyi bir şekilde yönetme, kendi başınıza olduğunuz zamanlar için önemli yaşam becerilerini uygulamanıza yardımcı olacak bu araçları inceleyebilirsiniz. Bu yazıda, üniversiteye hazırlık için en iyi uygulamaları göreceksiniz. İşte, üniversiteye hazırlık için en iyi uygulamalar!

1. Stop, Breathe & Think

Uygulama size isminden de anlaşılacağı üzere durmanız, nefes almanız ve düşünmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Bu uygulama dikkatinizi geliştiriyor ve rahatlamanıza yardımcı oluyor.

Stop, Breathe & Think'de temel meditasyon servisleri ücretsizdir ama yüzün üzerinde ücretli özelliğin açılması için bir premium üyelik alma imkânınız da vardır.

2. Forest: Stay focused

Forest, amacı şu an olduğundan daha fazlası olmak isteyenler için telefonu görmezden gelme ve aslında onların yanında olan insanlarla konuşmalarına yardımcı oluyor. Yeni ve daha iyi alışkanlıklar edinmek için güç kazanmanıza yardımcı olacak araçlarla çalışmanıza çok fazla yardımı olacaktır. Forest, telefon kullanımını kısıtlamak isteyen herkes için uygundur.

Telefonunuzu geçici olarak kapatmak ve gerçek hayatta daha önemli konulara odaklanmak istiyorsanız Forest'ta bir tohum ekebilirsiniz. Zaman geçtikçe bu tohum yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacaktır ancak telefonun cazibesine dayanamazsanız hiçbir ilerleme kaydedemezsiniz.

3. Moment - Screen Time Control

Moment ile küçük alışkanlığınıza bir son verebilirsiniz. Bu uygulama bize telefona ara vermemize ve arkadaşlarımız ya da ailemiz ile geçirdiğimiz önemli anlara odaklanmamıza ve elbette ki üniversite hazırlığı gibi büyük bir sorumluluk üzerimizdeyken nasıl hareket edeceğimiz konusunda bize yardımcı oluyor.

Moment ile telefonunuzu ne kadar süre kullandığınızı, en çok hangi uygulamaları kullandığınızı, telefonunuzu kaç kere elinize aldığınızı, cihazınıza ve cihazınızda yer alan uygulamalara her gün ne kadar vakit ayırdığınızı takip edebilirsiniz.

4. Streaks

Streaks iyi alışkanlıklar oluşturmanıza yardımcı olmaktadır. Her gün tamamlamak istediğiniz görevleri takip etmeniz gerekir. Kötü alışkanlıkları geride bırakmak için görevler de oluşturabilirsiniz. Bir görev belirlediğinizde Streaks size otomatik olarak hatırlatır.

Streaks 45 farklı renk teması, 500 görev simgesi arasından seçim şansı ve bir görevin ne sıklıkla tamamlanması ya da tekrarlanması gerektiği gibi kişiselleştirme özellikleri son derece özelleştirebilir.

5. Evernote

Evernote listelere, görüntülere, seslere, bağlantılara ve daha birçok şeye her yerden erişimi kolaylaştırmak için birden fazla platformda çalışan ve yaygın olarak kullanılan bir verimlilik aracıdır.

Vurgulama ve yazı tiplerinden yararlanmak isteyenler, bir notu kaydettikten sonra düzenleme aracı ile bu ayarları yapabilir. Mikrofonla not alma özelliği ise sözlü hafızada zorluk çeken bireyler için faydalı olabilmektedir.