Sörf yaparak çeşitli parkurlarda yarışabileceğiniz ve eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz Time Surfer, Ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Oyun içerisinde sörf yaparken kullanabileceğiniz onlarca farklı insan ve hayvan karakterler yer almaktadır. Bu karakterlerden dilediğiniz seçerek oyuna başlayabilirsiniz. Zorlu yarış parkurlarının yer aldığı birçok bölüm bulunmaktadır. Ayrıca uzay temalarından oluşan çeşitli arka plan fonları mevcuttur.

Kaliteli grafik tasarımı ve keyif veren müzikleri ile kullanıcılara farklı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, sörf yapacağınız karakteri belirleyerek tuzaklarla dolu parkurlarda ilerlemek ve hedefe ulaşmaktır. Engelleri aşarak yolunuza hızla devam etmeli ve puan toplamalısınız. Böylece yeni bölümlerin kilidini açmanız mümkün. Ayrıca yeterli puana ulaştığınızda, onlarca farklı karakterden istediğinizi alarak sörf yapabilirsiniz.

Kendinizi, aksiyon ve macera dolu sörf dalgalarının içinde bulacağınız Time Surfer, Android ve İOS işlemcili cihazlardan indirebileceğiniz sıra dışı bir oyundur. 500 binden fazla oyun severin tercihi olan ve gün geçtikçe daha fazla oyuncu kitlesine ulaşan bu oyun ile sizde eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.