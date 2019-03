Tone It Up, kadınlar için en iyi egzersiz - antrenman uygulaması. İster evde egzersiz yapıyor olun, ister spor salonuna giden biri olun, isterseniz de egzersiz rutinine yeni bir başlamış biri olun, Tone It Up fitness uygulaması tam size göre.

Kadınlara özel hazırlanmış en iyi sağlık - spor uygulaması diyebilirim. En iyi spor eğitmenlerinin günlük olarak programladığı günlük egzersiz rutinleriyle inanılmaz sonuçlar almak hayaliniz olmaktan çıkacak. Sizi terletecek, kalorileri yaktıracak, kendinizi harika hissetmenizi sağlayacak bölgesel ve tüm vücut antrenmanları sunuyor. Yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman, kettlebell, kardiyo, kick box, yoga, barre, hamilelik antrenmanları, herkese göre program var. Fitness hedefinize ulaşmanıza yardımcı olan uygulamada her egzersiz sınıfı uygun egzersiz tekniğini öğreten ve motivasyonla ilerlemenizi sağlayacak üst düzey bir spor eğitmeni tarafından yönetiliyor. İster tüm vücut egzersizleriyle yağsız kas oluşturun, isterseniz de bölgesel antrenmanlarla vücudunuzun dilediğiniz yerlerini geliştirin.