2019'un En İyi Android ve iOS Fitness Uygulamaları

Akıllı telefonlar, hayatınızın hemen her anında size samimi ve değerli bir dost gibi eşlik ederler; sevdikleriniz ile iletişimde olmanızı sağlarlar, gitmeniz gereken yere geç kalmamanız için sabahları sizi uykunuzdan uyandırırlar, eğlenmek istediğinizde sizi eğlendirirler ve daha sayamadığımız birçok şeyi yaparlar.

Doğru uygulamalar kullanıldığında telefonunuz bir fitness koçu olabilir ve birkaç kilo vermenize yardımcı olabilir. Bu yazıda, 2019’un en iyi Android ve iOS fitness uygulamalarını öğreneceksiniz.

1. Lose It!

Lose It, kiloyu ideal seviyede tutmak için gereken tüm özellikleri barındıranan basit bir uygulamadır. Günlük tüketilen gıdaları kaydedebilir ve aldığınız kalorileri takip edebilirsiniz. Lose It, yediğiniz yiyeceklerin kalori değerlerini net ve modern bir tasarımıyla gösterir.

Lose It isimli bu uygulamada, tüketilen gıdaları kaydetmek için barkodları hızlıca tarayabileceğiniz araçları da bulacaksınız. Lose It, faaliyetlerinize dayanan ayrıntılı bir grafik sunar ve hatta kilo konusunda diğer arkadaşlarınızla rekabet etmeniz için çeşitli zorluklara katlanmanıza izin verir.

Lose It’in gıda tanıma özelliği de vardır. Örneğin, bir muzun fotoğrafını çekebilirsiniz. Lose It, muzu otomatik olarak algılayacak ve gıdayı otomatik olarak kaydedecektir.

SparkPeople özellik bakımından “Lose It!” ve kilo takibi yapabilmeniz için olması gereken tüm özellikleri bünyesinde barındırır.

SparkPeople, kilo verme ile ilgili sorular sorabileceğiniz, uzmanlardan zayıflamaya dair bilgiler öğrenebileceğiniz, pes etmenize yakınken sizi kendinize getirecek çeşitli motivasyonlar bulabileceğiniz ve başarılarınızı paylaşabileceğiniz zengin bir platform sunar.

SparkPeople, kalori takibi, bir yemek planlayıcısı ve ihtiyaç duyabileceğiniz daha fazla araçlarla birlikte gelir.

3. MyFitnessPal

MyFitnessPal, attığınız adımları takip edebileceğiniz modern bir uygulamadır. Uygulamayı diğer servislere bağlayabilir ve tüm verileri senkronize edebilirsiniz. MyFitnessPal; MapMyFitness, Runkeeper, Strava, Runtastic, Misfit, Withings, HealthKit ve daha pek çok popüler platformu destekler.

Bunların yanı sıra MyFitnessPal’ın bir topluluk sekmesi, sosyal medyada paylaşabileceğiniz özetler, zayıflamaya dair ipuçları, sağlıklı yemek tarifleri de vardır.

HealthifyMe, kilonuzun durumunu ayrıntılı bir şekilde gösterir; tükettiğiniz yiyecekler hakkında fikir verir ve hedefinize ulaşmanız için ne yapmanız gerektiğini söyler.

Tükettiğiniz gıdalardaki protein, lif ve daha birçok unsurun değerini kontrol edebilirsiniz. HealthifyMe ayrıca daha fazla su içmeniz gibi hatırlatıcılar ile zinde kalmanızı sağlar. Kanıtlanmış kilo verme stratejilerinin izinde gitmek istiyorsanız, HealthifyMe ile bunu yapabilirsiniz.

5. WeightFit

WeightFit, durumları hakkında en küçük ayrıntıya kadar bilgi sahibi olmak isteyenler için tasarlanan kilo takip uygulamasıdır. Okumak istenilen tüm bilgileri ön plana çıkaran fırfırsız bir arayüze sahiptir.

WeightFit isimli bu uygulamayı kullanarak ortalama değişimi, BMI (Vücut Kitle İndeksi) sonuçlarını ve daha birçok faktörü değerlendiren kapsamlı bir istatistik elde edebilirsiniz. WeightFit, Google Fit ile de senkronize edilebilir.