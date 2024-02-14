Xiaomi Smart Band 7 Pro Aktivite Bilekliği Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi Smart Band 7 Pro, sadece şık bir aksesuar olmanın ötesine geçen bir akıllı bileklik. Aktivite sırasında değişen vücut değerlerinizi kontrol etmenize imkan tanıyan bu model, sağlık ve fitness takibi için ideal ve uygun fiyatlı bir çözüm olmasıyla dikkat çekiyor.

Kullanıcı etkileşimini kolaylaştıran fonksiyonlar sunan Smart Band 7 Pro, sahip olduğu özelliklerle kullanışlı bir akıllı bileklik arayanlar için mükemmel bir seçenek. Biz de bu yazımızda Xiaomi Smart Band 7 Pro'nun özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.

Xiaomi Smart Band 7 Pro Özellikleri

AMOLED teknolojisi ile desteklenen dokunmatik ekranlı akıllı bileklik üç farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor. Metalik, açık altın ve grafit grisi renk seçenekleri sunan bileklikte NCVM kaplama kullanılıyor.

Ekran büyüklüğü 1,64 inç olan cihaz 280 x 456 çözünürlük sunuyor.

Piksel yoğunluğu 326, ekran gövde oranı ise %70 olarak belirtiliyor.

Kavisli ekran tasarımına sahip olan bir cihaz.

Sürekli açık ekran sayesinde saati ve diğer verileri görmek için ekrana dokunmanız gerekmiyor.

Ortam ışığı sensörleri ile bulunduğunuz mekâna ve ortamın ışık seviyesine uygun olarak ekran parlaklığını kendisi ayarlayabiliyor.

Kalınlığı 11 mm olan zarif ve ergonomik cihazın ağırlığı ise 20,5 gram.

Dahili GNSS teknolojisi ile kusursuz hareket takibi ve senkronizasyon seçenekleri sunuyor.

110’u aşkın fitness modunda çalışan cihaz kalp ritminden uyku kalitesine, stres seviyesinden SpO2 değerine varıncaya kadar birçok ölçümü yapabiliyor.

14 adet özel egzersiz modu ve10 farklı koşu parkuru ayarı mevcut.

Cihazın max. 50 metreye kadar suya karşı dayanıklılık özelliği bulunuyor.

Hem iOS hem de Android işletim sistemi ile senkronize olarak çalışabiliyor.

Pil kapasitesi 235 mAh olarak belirtiliyor.

Tamamen şarj edildiğinde 12 güne kadar kullanılabiliyor.

Şarj süresi ise yaklaşık 1 saat.

Bluetooth 5.2 bağlantı desteği sayesinde diğer aygıtlarla kolayca bağlantı kurabiliyor.

Cihazın kendisinde Alexa Voice AI desteği mevcut ancak bu özellik Türkiye’de kullanılamıyor.

Xiaomi Fitness uygulaması sayesinde bileklik tarafından ölçülen verileri başkalarıyla paylaşma imkânınız oluyor.

Günlük antreman verilerinizi işleyen bileklik puan ve uyarı sistemleri ile aktivite sırasındaki motivasyonunuzu artırıyor.

Xiaomi Smart Band 7 Pro Fiyatı

Xiaomi Smart Band 7 Pro, Xiaomi'nin resmi web sitesinde 2.039 TL'ye satılıyor. Fakat farklı pazar yerlerinde ve mağazalarda daha uygun fiyatlara bulabilirsiniz.

Ayrıca A101 gibi mağazalarda düzenlenen kampanyalar sırasında bu akıllı bilekliği 1.599 TL'ye kadar düşen fiyatlarla bulabilirsiniz. Elbette ki fiyatlar, satıcıya ve bu yazıyı okuduğunu zaman göre değişiklik gösterebilir.

Siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Nereden satın aldınız? Tecrübelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşın!