Başarılı işlere imza atan ve atmaya devam eden Rogue Games Inc, Toy Fun ile oyunculara eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor.

Hem Android hem de İOS platformunda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Toy Fun mobil bir aksiyon oyunu olarak oynanıyor. İlerlemeye dayalı bir oynanışın yer aldığı yapımda oyuncular bir koyun olarak yer alacak ve karşılarına çıkan sevimli hayvanları yok ederek yollarına devam etmeye çalışacaklar.

Tamamen ücretsiz olarak indirilip iki farklı mobil platformda oynanabilen yapım aksiyon ve eğlence dolu yapısı ile 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Yoğun görsel efektlere ve ses efektlerine sahip olan yapım bünyesinde birbirinden farklı kilitli karakterler de bulunduruyor. Oyuncular oyun içerisinde ilerledikçe yeni karakterlerin kilitlerini açabilecek ve oyun içerisinde kullanabilecekler.

Basit kontrollerin ve zengin içeriğin yer aldığı Toy Fun, Google Play üzerinde mobil oyuncular tarafından 5 üzerinden 4.0 gibi bir inceleme skor puanına da sahip oldu.