Trail Of Tank, takım arkadaşlarını düşmanın elinden kurtarmak için mücadele eden bir rütbeli askerin yerine geçtiğiniz tank oyunu. Düşman tarafından çevrelenen arkadaşlarınıza bir an önce ulaşmalısınız. Ortalığı yıkıp dökmek, şehri birbirine katmak, her şey serbest. Tankınızın silahlarını dilediğinizce kullanabilirsiniz.

Harika minimalist görseller sunan 100MB altı ücretsiz tank oyunu Trail Of Tank’da arkadaşlarını düşman elinden kurtarmak için canını ortaya koyan Teğmen Ricky’nin yerine geçiyorsunuz. Planlarınızı sezip tankınızın mürettebatı hariç tüm birimleri ortadan kaldıran düşmanı bulmalısınız. Tek kişisiniz lakin tankınız oldukça güçlü. Silahlarınızı kullanarak yolunuza çıkanı enkaza çeviriyorsunuz.