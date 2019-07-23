Monois Inc imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak günümüzde oynanmaya devam eden Train Go mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

Android ve İOS platformunda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Train Go ile demiryolları döşeyecek ve yöneteceğiz. Birbirinden farklı alanlarda başarılı işlere imza atmaya çalışacağımız oyunda demiryolları döşeyecek, tren istasyonları ve tüneller inşa ederek sistemin başarılı bir şekilde işlemesini sağlamaya çalışacağız.

Dünyanın dört bir yanında 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan ve oynanmaya devam eden Train Go kitlesini her geçen gün artırmaya devam yapım oynaması ücretsiz olan yapısı ile de yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Oyun Google Play üzerinde 4.3 gibi bir inceleme skor puanına sahip.