Dünyanın En Pahalı Oyunları Belli Oldu: Zirvedeki İsim Şaşırtmadı

Video oyun sektörü günümüzde Hollywood sinemasını ve küresel müzik endüstrisini çoktan geride bırakarak dünyanın en büyük eğlence sektörü hâline geldi. Artık yalnızca heyecan verici hikâyelere sahip oyunları oynamıyoruz. Arkasında binlerce kişilik ekiplerin çalıştığı, yapımı yıllar süren ve maliyeti yüz milyonlarca dolar olan devasa prodüksiyonlara şahitlik ediyoruz.

Şirketler, AAA olarak nitelendirilen oyunların hem geliştirme hem de pazarlamasına çok büyük bütçeler ayırıyor. Peki, en yüksek bütçeli oyunlar hangileri? Listenin ilk sırasında Grand Theft Auto (GTA) serisinin merakla beklenen yeni oyunu bulunuyor. Bu oyunun maliyeti resmî olarak açıklanmadı ancak tahminlere göre şirket, GTA 6 için 2 milyar dolar civarında bir bütçe ayırdı.

En Yüksek Bütçeli Oyunlar Hangileri?

GTA 6

En iyi açık dünya oyunları arasına katılmaya hazırlanan GTA 6, tahminlere göre tarihin en yüksek maliyetli oyunu olacak. Geliştirme ve pazarlama gibi süreçler dahil olmak üzere oyun için 2 milyar dolar civarı bir bütçe ayrıldığı söyleniyor. Görünüşe göre Rockstar Games, yalnızca oyun dünyasının değil tüm eğlence sektörünün gelmiş geçmiş en büyük prodüksiyonuna imza atmış olacak.

Star Citizen & Squadron 42

Cloud Imperium Games tarafından geliştirilen MMO türündeki Star Citizen ve hikâye modu Squadron 42, tamamen oyuncuların bağışlarıyla finanse edildi. Yani geliştirici ekibin arkasında büyük bir şirket bulunmuyor. Toplanan fon miktarı ise 954.6 milyon doları aşmış durumda. Bu arada Star Citizen, uzay oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.

Monopoly Go!

Monopoly Go'nun yalnızca pazarlama kampanyası için 1 milyar dolar harcandı. Bu reklam bütçesi, mobil oyun pazarının finansal olarak ne kadar devasa boyuıta ulaştığını gözler önüne seriyor. Öyle ki sadece bu oyunun reklamına harcanan para, günümüzde büyük bütçeli bazı oyunların yapım maliyetini ikiye katlıyor.

Genshin Impact

Genshin Impact, aslında yaklaşık 100 milyon dolarlık bir bütçeye sahipti ancak oyun çevrim içi odaklı olduğundan dolayı her yıl eklenen içerikler ve sunucu masrafları gibi faktörler nedeniyle maliyet inanılmaz bir boyuta ulaştı. Öyle ki oyunun toplam maliyeti şu anda 900 milyon dolardan daha fazla.

Call of Duty: Black Ops Cold War

2020 yılının kasım ayında piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops Cold War'un yapım ve pazarlama süreçleri için 700 milyon dolar para harcandı. Bu maliyet, Call of Duty serisinin bütçesinin ne kadar devasa bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Bu arada birinci şahıs kamera açısıyla oynanan bu yapımın 76 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

Call of Duty: Modern Warfare

2019 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare için 640 milyon dolar harcandı. Harcanan bu devasa para hem kaliteli grafiklerde hem ses tasarımında hem de hikâye modunun etkileyici atmosferinde karşılığını fazlasıyla buldu. Bu arada oyunun 80 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

Call of Duty: Black Ops III

Treyarch tarafından geliştirilen Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty serisinin en yüksek bütçeli oyunları arasında yer alıyor. Bu oyun için 450 milyon dolar para harcandı. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyun, satışa sunulduğu dönem çok sevilmişti. Öyle ki oyun 81 Metacritic puanına sahip.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 ve Phantom Liberty DLC'si için toplamda 441.9 milyon dolar para harcandı. En iyi açık dünya oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077'nin 86 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim. Kaliteli grafikleri ve etkileyici atmosferiyle öne çıkan yapım, 2020 yılında piyasaya sürüldü.

Marvel's Spider-Man 3

Henüz çıkış tarihi belli olmayan Marvel's Spider-Man 3'ün 385 milyon dolar bütçeye sahip olduğu söyleniyor. Bu, oyunun görsel ve teknik açıdan sinema kalitesini bile gölgede bırakabileceğini gösteriyor. New York sokaklarında Spider-Man'i kontrol edeceğimiz oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunacak.

Battlefield 6

2025 yılının ekim ayında piyasaya sürülen Battlefield 6 için 400 milyon dolar para harcandı. Battlefield Studios tarafından geliştirilen oyun, yıkım efekti, savaş atmosferi ve oynanış sistemiyle öne çıkıyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunun 83 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim. Bu arada oyunda tek oyunculu ve çevrim içi modlar mevcut.

Editörün Yorumu

Milyon dolarlık bütçelerin havada uçuştuğu listede en fazla dikkatimi çeken oyun Monopoly Go oldu. Dördüncü sırada konumlanan bu yapım, bir mobil oyun olmasına rağmen listedeki büyük bütçeli birçok oyundan daha yüksek bir bütçeye sahip. Elbette Monopoly Go'nun bu bütçesinin neredeyse tamamı pazarlama ve reklam için kullanıldı. Call of Duty serisinden üç oyunun listeye girmesi de dikkatimi çekti. Battlefield serisinden yalnızca bir oyun mevcut.