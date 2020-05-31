Mobil platformda oyunculara eğlenceli anlar sunmaya başlayan Train shunting puzzle yavaş yavaş beğenileri de toplamaya başladı.

Mobil bulmaca oyunları arasına katılan ve tamamen oynaması ücretsiz bir yapıya sahip olan Train shunting puzzle’da oyuncular demir yollarını doğru bir şekilde eşleştirerek karşılarına çıkan bulmacaları çözüme kavuşturacaklar.

Oldukça renkli içeriklerin yanı sıra sürükleyici bir oynanışa sahip olan yapımda trenlerin demiryolunda doğru bir şekilde ilerleyebilmesini sağlamak için doğru eşleştirmeler yapmaya çalışacağız.

Farklı tren rayları döşeyeceğimiz yapım içerisinde herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duyulmazken, farklı zorluklara ve seviyelere sahip onlarca bulmaca yer alıyor.

Öğretici modu da dahil olmak üzere farklı oynanış modlarına ev sahipliği yapan oyun basit grafikleri ile oyunculara eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor.