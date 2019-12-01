Hayalinizdeki imparatorluğu kurarak güçlü bir orduyu komuta edeceğiniz ve çeşitli alanlarda üretim yaparak köyünüzü geliştireceğiniz Travian Kingdoms, mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından benimsenen kaliteli bir yapımdır.

Basit grafikleri ve anlaşılır menü tasarımı ile zorlanmadan oynayabileceğiniz bu oyunda amaç, kendi köyünüzü inşa ederek hammadde üretimi yapmak ve farklı özellikler barındıran yüzlerce askerden kurulu dev bir orduyu yöneterek çevre köylere baskınlar yapmaktır.

Baskınlardan elde edeceğiniz ganimetler sayesinde köye kurabileceğiniz yeni binaların ve kışlaların kilidini açabilirsiniz. Ayrıca farklı asker türleri alarak ordunuzu daha da güçlendirebilir ve savaşlardan galip gelebilirsiniz.

Oyun içerisinde köyünüzün gelişmesi için kaynak üreteceğiniz demir, taş ve altın madeni gibi hammaddelere ulaşacağınız çeşitli üretim alanları yer almaktadır. Ayrıca ordunuzu güçlendireceğiniz okçu, kılıç şövalyesi, topçu ve daha onlarca farklı askeri birlik bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşacağınız Travian Kingdoms, ücretsiz olarak oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.