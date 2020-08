TRT Dinle (iOS), iPhone ve iPad’inizde ücretsiz müzik dinleyebileceğiniz mobil uygulamalardan biri. Milyonlarca şarkının yanı sıra sesli kitap, radyo tiyatrosu, podcast her an her yerde sizinle TRT Dinle’de.

TRT Dinle uygulamasında her türden müzik var. Türk Halk Müziği ve Türk Sana Müziğinden özgün eserler, en çok dinlenen yerli ve yabancı pop şarkılar, rock, jazz ve blues parçalar, hepsi TRT’nin önemli isimlerinin oluşturduğu müzik çalma listelerinde sizi bekliyor. Daha önce hiç duyulmayan TRT’nin zengin arşivinden türküler, çok özel kayıtlar, unutulmayan radyo tiyatroları, konserler, çeşitli TRT yapımlarının podcast uyarlamaları TRT Dinle mobil uygulamasında. Radyo dinlemeyi sevenler için de TRT Radyoları’nın canlı radyo yayınları elinizin altında.

Müzik, şarkı, podcast, sesli kitap, radyo tiyatrosu… istediğiniz parçayı bulup dinlemeye başlayın. Ara fonksiyonunu kullanarak dilediğiniz şarkı, sanatçı, program, konser, sesli kitap veya müzik çalma listesini bulup kütüphanenize ekleyin. Sevdiğiniz müzikleri dinlemek, programlara erişmek için internete bağlı olmanız gerekmiyor; çalma listeleri, bölümler, müziği indirin dilediğiniz yerde dinleyin. Dinle’de her şey size özel. Beğendiğiniz müzik türünü seçin ve dinledikçe güncellenen öneri motoruyla kaliteli içerik deneyimini yaşayın.

TRT Dinle iOS Uygulaması Özellikleri