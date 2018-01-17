Twisty Road!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Reflekslerinizi sınayıp eğlenceli vakitler geçirebileceğiniz bir mobil oyun olan Twisty Road!, son derece dikkatli davranmanızı gerektiriyor. Sonsuz oyun moduyla karşımıza çıkan oyunda yüksek puanlara ulaşmanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda ekranın sağına ve soluna dokunarak topu kontrol ediyorsunuz. Yoldan çıkmamaya çalıştığınız oyunda son derece dikkati olmanız lazım. Yüksek puanlara ulaştıkça farklı topların ve yolların kilitlerini açabileceğiniz oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Farklı kıvrımlara karşı dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Becerilerinizi sınayabileceğiniz Twisty Road! oyununu mutlaka denemelisiniz.

Twisty Road! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.