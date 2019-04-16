Uzmani.kim uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınızdan ihtiyaç duyduğunuz sektörlerde hizmet veren uzman kişilere ulaşabilmenizi sağlıyor.

Birçok sektörde hizmet veren uzmanlarla iletişim kurabileceğiniz ve fiyat teklifleri alabileceğiniz Uzmani.kim uygulamasında özel ders, temizlik, nakliye, web tasarım ve daha birçok alanda ki uzman profillerine ulaşabilirsiniz. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde hizmet veren profesyonellerin yer aldığı platformda, yaptırmak istediğiniz işi, detaylarını ve bütçenizi belirleyerek fiyat teklifleri alabilir, işin detaylarını mesajlaşma ile konuşabilirsiniz.

Dilediğiniz her yerde, hareket halindeyken bile işinizin detaylarını konuşabileceğiniz Uzmani.kim uygulamasında, herhangi bir alanda uzmanlığınız varsa müşterilerinize de ulaşabiliyorsunuz. Yaptığınız iş örnekleri, müşteri yorumlarıyla daha çok iş yapabileceğiniz ve uzman bulabileceğiniz Uzmani.kim uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.