Evinizdeki akıllı eşyalarınızı uzaktan yönetmek istiyorsanız, iOS cihazlarınıza yükleyeceğiniz Vestel Evin Aklı uygulaması ile birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Teknolojik gelişmeler insanların hayatlarını kolaylaştıracak yenilikler sunmaya devam ediyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de akıllı beyaz eşyalar diyebilirim. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb. eşyalar artık uzaktan kontrol edilebiliyor ve bu sayede evde olmadan tüm işlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Vestel marka akıllı beyaz eşyalarınız varsa, Vestel Evin Aklı uygulamasıyla eşleştirdikten sonra tüm cihazlarınızın çalışma durumunu takip edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman çalışma saatlerini programlama imkanı sunan Vestel Evin Aklı uygulaması ile siz eve gelene kadar ortamı soğutma veya ısıtma işlemini halledebilir, fırına koyduğunuz yemekleri pişirebilir ve daha birçok işinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Eğer siz de bu kolaylıklardan faydalanmak istiyorsanız, Vestel Evin Aklı uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.