Lockly Akıllı Kilidi: Yüz Tarayan Kapı Kilidi Özellikleri ve Fiyatı

2024 yılının başında düzenlenen CES 2024 fuarında akıllı ev teknolojilerine hizmet eden yenilikçi ürünler tanıtıldı. Bunlardan birisi de Lockly firmasının piyasaya sürmeye hazırlandığı ‘Visage’ isimli akıllı kilit sistemi oldu.

Artık evinizin girerken daha yüksek teknolojili kişiselleştirilebilir güvenlik çözümlerinden yararlanabileceksiniz. Cihazda bulunan yüz tarama sistemi sayesinde eve yapılan giriş çıkışlar tamamen sizin kontrolünüzde olacak.

İşte, Lockly’nin akıllı kilit teknolojisini kullandığı yeni ürünü Visage’in özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

Lockly Akıllı Kilidi Visage’in Özellikleri

Görüntülü kapı kilidi teknolojilerinde hail hazırda kullanılan yüz tanıma özelliğini daha önce Apple Home’da ve Google Home’da görmüştük. Şimdi ise Lockly’nin geliştirdiği üründe bu teknolojinin tüketici açısından işlevsellik kazanan bir versiyonu karşımıza çıkıyor.

Parmak izi okuyucu kapı girişlerinde sık kullanılmaya başlamıştı. Bu üründe de aynı özellik yer alıyor. Avuç içi tanımalı akıllı sürgü sistemi üründe bulunan yerleşik bir tarayıcı sayesinde çalışıyor.

Ancak yüz tanıma teknolojisi tamamen eller serbest bir şekilde ilgili mekâna giriş yapmanızı sağlıyor. Kapıya belli bir mesafeye kadar yaklaştığınızda yüzünü tanımak için görevlendirilmiş 2 MP çözünürlük IR sensörü devreye giriyor.

Binoküler yüz tanıma teknolojisi ile sizi tanıyan sistem saniyeler içinde kapının açılmasını sağlıyor. Yüz tanımanın yanı sıra dijital bir tuş takımı ve RFID anahtar kartları da ürün dahilinde bulunuyor.

Bu kilitleri uzaktan kontrol etme ve erişimi paylaşma imkânınız da mevcut. Lockly’nin kendine ait uygulamasını akıllı telefonunuza indirerek kilit sistemlerini ve giriş çıkışları istediğiniz gibi yönetme şansınız var.

Diğer akıllı ev sistemleriyle de entegre olarak çalışan cihaz Apple Home, Google Asistant ve Amazon Alexa ile senkronize edilerek kullanılabiliyor.

CES 2024’te yapılan duyuruya göre akıllı ev standartlarını tanımlayan Matter ile uyumlu bir sistem olacak. Henüz sertifikası alınmamış olsa da cihazın Matter Link Hub’ına katılacağı etkinlikte resmi olarak duyuruldu.

Lockly Akıllı Kilidi Visage Fiyatı

Yapılan açıklamalara göre markanın yeni nesil akıllı kilit sisteminin satış fiyatı 349 dolar olacak. Bu rakamın yurtdışı için belirtilen fiyat olduğunu da hatırlatmış olalım.

TL olarak karşılığının güncel kura göre yaklaşık 10.570 TL olduğunu görüyoruz. Ürünün Türkiye’ye gelmesi durumunda güncel kura ve vergi oranlarına bağlı olarak satış fiyatı bu rakamın üstüne çıkması muhtemel.

Lockly Akıllı Kilidi Visage Çıkış Tarihi

Cihazın çıkış tarihine ilişkin gün ve ay olarak net bir tarih belirtilmese de bu yıl içinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yapılan açıklamalar 2024 yılının yaz aylarına işaret ediyor.

Yurt dışında yıl ortasında satışa çıkacak olan cihaz Türkiye’ye gelecek mi? Ne zaman yurt içi piyasada satışa sunulur? Bu soruların cevabı henüz net değil.