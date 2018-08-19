Vista Golf, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz dikkat çeken bir golf oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okumaya çalışıyorsunuz.

Birbirinden zorlu platformlarda mücadele ettiğiniz bir oyun olan Vista Golf, topu deliğe sokmak için çaba göstermeniz gereken bir oyundur. Zorlu platformları aşmak için 2 farklı oyun modunu oynayabileceğiniz oyunda son derece keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyunda dilerseniz arkadaşlarınızla mücadele edebiliyor dilerseniz de sonsuz bir mücadele içerisine girebiliyorsunuz. Renkli ve hoş grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda amacınız topu deliğe sokmak ve puanlar kazanmak. Liderlik koltuğuna oturmak için son derece dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları seven herkesin mutlaka denemesi gereken bir oyundur.

Vista Golf oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.