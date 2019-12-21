Walmart, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınınızda kullanabileceğiniz işlevsel bir mobil alışveriş uygulamasıdır.

Alışveriş yapmayı sevenlerin beğenerek oynayabileceği bir mobil uygulama olarak dikkat çeken Walmart, kullanışlı menüleri ve özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Uygulama ile alışveriş işlemlerinizi halledebiliyor ve aynı zamanda da arkadaşlarınıza hediyeler gönderebiliyorsunuz. Kullanışlı menüleri ve işlevsel özellikleriyle de ön plana çıkan Walmart sizleri bekliyor. Basit bir kullanıma sahip olan uygulamada hoş bir tasarım da yer alıyor. Bu tarz bir uygulama arayışınız varsa Walmart'ı kaçırmayın.

Walmart uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.