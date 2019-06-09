Tamamen ücretsiz olarak mobil platform oyuncularına sunulan War of Legions bir rol oyunudur.

Android ve İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan ve oynanmaya devam eden War of Legions küresel bir savaş atmosferi sunuyor. Dünyanın dört bir yanından oyuncuların yer aldığı yapımda sürükleyici bir hikaye ve hikaye içeriği yer alıyor. 2000’den fazla karakterin yer aldığı yapımda oyuncular şövalyeler, elfler, ejderhalar ve daha birçok içerik ile karşılacaklar.

Oyuncular seçtikleri karakterleri geliştirebilecek ve eskisinden de daha güçlü bir hale getirebilecekler. Gerçek zamanlı olarak oynanabilen yapımda oyuncuların kalıcı bir internet bağlantısına sahip olmaları gerekiyor. Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım Lonca savaşlarına da ev sahipliği yapacak. Oyuncular Lonca savaşlarında yüksek ödüller elde edecekler.

Yapım Google Play’de 4.2 olarak değerlendiriliyor.