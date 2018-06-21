Kendine has savaş yapısı ile mobil oyuncuların karşısına çıkan Warship Fury, ücretsiz bir aksiyon oyunudur. Bünyesinde birbirinden farklı onlarca savaş gemisini bulunduran yapım, oyuncuları okyanusun tam ortasına götürerek hayatta kalma mücadelesi vermelerini sağlıyor.

İkinci Dünya Savaşı’nın deniz versiyonunu karşımıza çıkaran mobil aksiyon oyunu, Android platformunda 5 üzerinden 4.4 gibi bir inceleme puanı aldı. Oyun içerisindeki görsel efektlerde oldukça başarıl ıbir yapı ile karşımıza çıkıyor. Gemilerin hasar alması, top atışları oldukça başarılı bir şekilde bizlere yansıtılırken mekaniklerde ilgi çekici görünüyor.

İOS platformunda da oyuncuların ilgiyle oynadığı yapım, aldığı güncellemeler ile de daha geniş bir içeriğe ve kusursuz bir yapıya kavuşuyor. Oyun içerisinde yer alan gemilerin birbirlerine göre menzil alanları ve hasar oranları yer alıyor. Oyuncular mevcut olan gemilerini geliştirerek savaş alanında rakiplerinden daha avantajlı bir duruma gelebilirler.

Oyun içerisinde geniş içerik bizleri oldukça tatmin edici özelliklere sahiptir. Warship Fury, ücretsiz bir aksiyon oyunudur.