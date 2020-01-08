Water Shooty, Türk yapımı mobil aksiyon oyunu. İnternet bağlantısı gerektirmeyen üçüncü şahıs nişancı oyunu, vakit geçirmek için birebir. Diğer ateş etmeli oyunlardan farklı olarak nişan almakla uğraştırmıyor, kolayca ekrana dokunmanız düşmanı öldürmek için yeterli oluyor. Dış kamera açısından oynanış sunan ateş etmeli hareketli oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız, her yerde rahatça oynayabileceğiniz bu yapımı kesinlikle denemelisiniz. iOS platformunda da indirmesi ve oynaması ücretsiz!

Ufak boyutlu eğlence dozu yüksek bir TPS oyunu Water Shooty. Yapımcıları Türk. Oyunda bir şeylerin arkasına gizlenerek diğer bir deyişle kendinize siper yaparak düşmanlarla çarpışıyorsunuz. Oldukça uzağınızdan ateş açan düşmanları etkisiz hale getirmek için ekrana basılı tutarak ateş ediyorsunuz. Nişan alma olayı yok ancak ilerlemek çok basit değil. Bölüm sonlarında çıkan boss’lar da oldukça iyi mücadele ediyor. Bu arada online bir oyun değil, kimseyle savaşmıyorsunuz. Ya bölüm bölüm ilerliyorsunuz ya da sonsuz seviyelerde hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz.