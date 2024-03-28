Overwatch benzeri Marvel Rivals duyuruldu. 6v6 shooter olan bu oyun Marvel hayranlarını heyecanlandırmaya yetti. Mayıs ayında kapalı betası yayınlanacak olan oyunun sistem gereksinimleri de merak konusu oldu. Biz de bu yazımızda sizlerle Marvel Rivals sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

Marvel Rivals, Overwatch benzeri bir TPS oyunu. 2024 yılının Mayıs ayında kapalı betası başlayacak olan Marvel Rivals için pek çok kişi ön kayıt yaptırdı bile. Peki bilgisayarınız Marvel Rivals için hazır mı? Marvel Rivals sistem gereksinimlerini kontrol ederek siz de gerekli bilgisayarınızın bu oyunu kaldırıp kaldırmayacağını öğrenebilirsiniz.

Marvel Rivals Sistem Gereksinimleri

Marvel Rivals Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 1600X Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD RX 580 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Marvel Rivals Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-10400 ya da AMD Ryzen 5 5600X

: Intel Core i5-10400 ya da AMD Ryzen 5 5600X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2060 (Super) ya da AMD RX 5700-XT

: NVIDIA GeForce RTX 2060 (Super) ya da AMD RX 5700-XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Marvel Rivals sistem gereksinimlerine baktığımızda ilk dikkat çeken kısım ekran kartı oldu. Bu tarz ücretsiz oyunlar genellikle düşük sistem isteyen oyunlardır ancak Marvel Rivals’ı oynayabilmek için NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da daha iyi bir ekran kartına sahip olmalısınız. Buna ek olarak 8 GB RAM de Marvel Rivals için yeterli değil. Marvel Rivals’ı oynayabilmek için en az 12 GB RAM’e sahip olmalısınız.

Marvel Rivals, ücretsiz bir TPS oyununa göre biraz fazla sistem isteyen bir oyun olmuş diyebiliriz. Buda bize iki şeyi düşündürüyor. Ya Marvel Rivals’ın grafikleri ve animasyonları çok iyi ya da optimizasyon konusunda zayıf bir oyun bizleri bekliyor. Bu sistem gereksinimleri ileride de değişebileceğinden şimdilik bir şey söylemek zor ancak eski bir bilgisayara sahip olanlar oyunu oynarken zorluk yaşayacak gibi.

Marvel Rivals sistem gereksinimleri bu şekildeydi. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Marvel Rivals oynamayı düşünüyor musunuz? Marvel Rivals Overwatch 2’yi geçebilecek mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.