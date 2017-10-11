Weebly uygulamasıyla mobil cihazlarınızdan web sitenizi tasarlayabilirsiniz.
Weebly uygulaması iOS cihazlarınızdan dakikalar içerisinde kendinize yeni bir web sitesi oluşturabilirsiniz.
Dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Weebly, masaüstü cihazların yanında mobilden de web sitesi oluşturmanızda kolaylık sağlıyor. Oldukça basit ve sezgisel bir arayüzle sürükle-bırak yöntemiyle web sitenizi tasarlayabileceğiniz uygulamada, telefonunuzdaki görselleri yüklemeniz de mümkün hale getirilmiş. Masaüstü sürümde gördüğünüz ücretsiz temalara mobilden de ulaşabileceğiniz gibi, tüm site etkinliklerinizi gerçek zamanlı olarak izleyebiliyorsunuz.
Kişisel blog, portfolyo veya e-ticaret gibi pek çok kategoride çok basit ve pratik bir şekilde web sitenizi oluşturabilmenize olanak sağlayan Weebly, masaüstünde yarım kalan işlerinize mobilden veya mobilde yarım kalan işlerinize masaüstünden devam edebilme imkanı da sunuyor. Apple Watch desteğine de sahip olan Weebly uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek siz de programlama bilginiz olmasa bile web sitenizi hazırlayabilirsiniz.
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