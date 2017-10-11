Weebly uygulaması iOS cihazlarınızdan dakikalar içerisinde kendinize yeni bir web sitesi oluşturabilirsiniz.

Dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Weebly, masaüstü cihazların yanında mobilden de web sitesi oluşturmanızda kolaylık sağlıyor. Oldukça basit ve sezgisel bir arayüzle sürükle-bırak yöntemiyle web sitenizi tasarlayabileceğiniz uygulamada, telefonunuzdaki görselleri yüklemeniz de mümkün hale getirilmiş. Masaüstü sürümde gördüğünüz ücretsiz temalara mobilden de ulaşabileceğiniz gibi, tüm site etkinliklerinizi gerçek zamanlı olarak izleyebiliyorsunuz.