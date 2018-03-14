Web Site Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır? (Tüm Tarayıcılar İçin)

“Web sitelerinden gelen bildirimleri nasıl kapatabilirim?” Web sitelerin bildirim gönderme özelliğine kavuşmasıyla birlikte sıkça sorulan sorular arasında. Bu blog yazıda masaüstü ve mobil için tarayıcı bildirimlerini kapatmanın yolunu anlatıyoruz. Chrome, Firefox, Opera, Safari, Samsung İnternet tarayıcıda site bildirimlerini kapatmayı gösteriyoruz.

Web Site Bildirimlerini Kapatma:

Günümüzde tüm web sitelerine ilk girişte (masaüstü mobil fark etmiyor) bildirim isteği penceresi çıkıyor. Web site bildirimleri uyarı mesajını çoğumuz “İzin ver” olarak işaretleyip geçiyoruz. Sonrasında da web sitenin içeriği güncellendiğinde daha doğrusu her içerik girişinde anında bildirim gönderiliyor. Belli bir noktadan sonra rahatsız etmeye başlayan web site bildirimlerini kapatmak mümkün. Tümüyle sitelerden gelen bildirimleri kapatabilir veya Facebook, Gmail gibi sıklıkla bildirim gönderen uygulamalar için masaüstü bildirimleri devre dışı bırakabilirsiniz. Bu blog yazıda hem masaüstü hem de mobil internet tarayıcılarda site bildirimlerini kapatmak için yapılması gereken ayardan bahsedeceğiz. Web site bildirimlerinden bunaldıysanız, tarayıcınızda yapacağınız ufak bir ayarla ister belli site/sitelerden isterseniz de tüm sitelerden gelen bildirim yağmurlarını durdurabilirsiniz.

Not: İnternet tarayıcılar arasında en popülerleri olan Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari ve Samsung İnternet seçilmiştir. Web site bildirimlerini engellemek için yapmanız gerekenler tüm tarayıcılar için ayrı ayrı gösterilmiştir. Aralarında favori web tarayıcınız yoksa yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Site Bildirimlerini Kapatma (Masaüstü):

Chrome Bildirimleri Kapatma:

Chrome tarayıcıyı açıyorsunuz ve sağ üst köşedeki üç noktaya ardından Ayarlar’a tıklıyorsunuz.

Aşağı inip Gelişmiş - İçerik Ayarları - Bildirimler yolunu izliyorsunuz.

Bildirimler menüsünde hiçbir sitenin bildirim göndermemesini istiyorsanız, “Göndermeden önce sor”u kapatıyorsunuz. Belli siteler için bildirimlere izin vermek ve engellemek istiyorsanız hemen yanlarındaki Ekle’yi, site için yaptığınız ayarı değiştirmek için de üç noktaya ardından İzin ver/Engelle’ye tıklıyorsunuz.

Firefox Bildirimleri Kapatma:

Firefox tarayıcı açıyorsunuz ve adres satırına “about:config" yazıyorsunuz.

Çıkan uyarı mesajını “Riski kabul ediyorum”a tıklayarak geçiyorsunuz.

Arama kutucuğuna “Notification” yazıp “dom.webnotification.enabled”a çift tıklıyorsunuz.

Belli bir site/siteler için bildirimleri engellemek/izin vermek için de Tercihler - Gizlilik ve Güvenlik - İzinler - Bildirimler - Ayarlar yolunu izliyorsunuz. Burada her site için ayrı ayrı ayar yapabilir veya “Bildirim gönderme isteklerini sormadan engelle”yi açarak tüm web siteleri için bildirimleri tamamen kapatabilirsiniz.

Opera Bildirimleri Kapatma:

Opera tarayıcıyı açıyorsunuz ve Tercihler’e tıklıyorsunuz.

Web siteleri - Bildirim yolunu izliyorsunuz.

Tüm web sitelerinden bildirim almak istemiyorsanız “Hiçbir sitenin masaüstü bildirimleri göstermesine izin verme”yi tıklayın. Belli bir site/siteler için bildirimleri engellemek/izin vermek için de “İstisnaları Yönet”e tıklayın.

Safari Bildirimleri Kapatma:

Safari tarayıcısını açıyorsunuz ve Tercihler’e giriyorsunuz.

Web Siteleri sekmesinde Bildirimler’e tıklıyorsunuz.

Hiçbir web sitesinden bildirim almak istemiyorsanız “Web siteleri anında iletilen bildirimler göndermek için izin isteyebilsin” yanındaki tiki kaldırıyorsunuz. Dilerseniz bunu işaretli bırakıp her bir site için bildirim ayarı da (izin ver ve reddet) yapabilirsiniz.

Masaüstünde web site bildirimlerini engellemek bu kadar basit. Şimdi de mobil tarayıcılarda bildirim ayarının nasıl yapıldığına bakalım.

Site Bildirimlerini Kapatma (Mobil):

Chrome tarayıcıyı açıyorsunuz ve üç noktaya ardından Ayarlar’a dokunuyorsunuz.

Gelişmiş altında “Site ayarları”na dokunuyorsunuz.

Bildirimlere girdiğinizde karşınıza iki seçenek çıkacak. Tüm web siteleri için bildirimleri kapatmak istiyorsanız “Sitelerin bildirim göndermesine izin vermeden önce size sorulsun” yanındaki tiki kaldırın. Belli site/siteler için bildirimleri engellemek istiyorsanız, aynı menüde site adına dokunun İzinler altında “Bildirimler”e dokunun. Son olarak Engelle deyin.

Opera tarayıcıyı açıyorsunuz ve sağ alttaki simgeye ardından Ayarlar’a dokunuyorsunuz.

Aşağı inip Gizlilik altında “Site ayarları”na dokunuyorsunuz.

Bildirimlere dokunduğunuzda bildirimlerine izin verdiğiniz siteler karşınıza çıkacak. Bildirimi kapatmak istediğiniz sitenin üzerine dokunun. İzinler altında Bildirimler’e dokunduğunuzda karşınıza çıkan seçeneklerden “Reddedildi”yi seçin. Tüm web siteleri için bildirimleri kapatmak istiyorsanız, Gizlilik - Site ayarları - Bildirimler yolunu izleyin ve Bildirimler’e dokunarak “Reddedildi”yi seçin.

Firefox tarayıcıyı açıyorsunuz ve bildirimini kapatmak istediğiniz web sitesine giriyorsunuz.

Adres satırında kilit simgesine ardından “Site ayarlarını düzenle”ye dokunuyorsunuz.

Bildirimler kutucuğunu temizliyorsunuz.

Samsung internet tarayıcıyı açıyorsunuz ve üç noktaya ardından Ayarlar’a dokunuyorsunuz.

Gelişmiş - Web Bildirimleri yolunu izliyorsunuz.

Tüm web sitelerinden bildirim gelmesini engellemek için Web Bildirimleri’ni kapalı konuma getiriyorsunuz. Dilerseniz her site için bunu ayarı yapabilirsiniz.

Tabii ki Ayarlar - Uygulamalar yolunu izleyerek her tarayıcı için bildirimleri tamamen kapatmayı da seçebilirsiniz. Ancak bunu yaptığınızda sadece web site güncellemelerini değil, indirmeleri de içine alan tarayıcıya ilişkin tüm bildirimleri kapatmış oluyorsunuz. (Android'de uygulama bildirimleri nasıl kapatılır? blog yazımızı inceleyebilirsiniz.)