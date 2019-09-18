Siteler için İzin Verilen Bildirimler Nasıl İptal Edilir?

İnternet kullanımı günümüzde hiç kimsenin istemediği ve tarayıcının yeni bir penceresinden davetsiz bir konuk olarak beliren pop-up reklamlar ve otomatik oynatılan videolar yüzünden giderek daha çok etkileniyor. İnternet sitelerinin büyük bir kısmı, işleri daha da kötü hâle getirmek için bildirim almak isteyip istemediğinizi sorarak size iyi davranmaya çalışır.

Bildirim istekleri ilk başlarda bildirimlerin üzerinde daha çok kontrol sahibi olduğunuzu hissettirebilir ama aslında çok büyük bir sıkıntı içerisine girebilirsiniz. Neyse ki bu bildirimlerden sonsuza kadar kurtulmak mümkün.

Bu yazıda, daha önceden izin verdiğiniz bildirim isteklerini nasıl iptal edeceğinizi açıklıyoruz. Bildirimlerden sonsuza kadar kurtulmak için yazımızı okumaya devam ediniz.

Google Chrome’da Bildirimler Nasıl Engellenir?

Google Chrome tarayıcınızı başlatınız. Tarayıcınızın sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya tıklayın ve “Ayarlar” yazısına tıklayarak ayarlara gidiniz.

tarayıcınızı başlatınız. Tarayıcınızın sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya tıklayın ve yazısına tıklayarak ayarlara gidiniz. Ayarlar bölümünde ise “Geliişmiş” bölümüne gelene kadar aşağıya kaydırmaya devam ediniz.

bölümüne gelene kadar aşağıya kaydırmaya devam ediniz. “Gelişmiş” yazısına tıklayın. “Gizlilik ve Güvenlik” bölümüne gelin ve burada “Site Ayarları” nı seçin.

yazısına tıklayın. bölümüne gelin ve burada nı seçin. Burada “Bildirimler” butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Burada bildirim isteğini onayladığınız tüm internet sitelerini ve bildirim isteğini reddettiğiniz tüm internet sitelerini görüntüleyebilirsiniz.

Google Chrome, bildirim isteklerinin onaylanmadan önce size sorulması için varsayılan olarak ayarlıdır. Bildirimine izin verdiğiniz internet sitesinin sağında yer alan üç noktaya tıklayarak bu sitenin bildirimlerini engelleyebilir ya da verdiğiniz izni geri çekebilirsiniz.

Microsoft Edge’de Bildirimler Nasıl Engellenir?

Chromium tabanlı Edge’de bildirimleri iptal etmek için öncelikle sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın.

için öncelikle sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın. Burada “Ayarlar” yazısına tıklayın.

yazısına tıklayın. En aşağıda “Gelişmiş Ayarlar” ı göreceksiniz, tıklayın ve aşağı inin. Biraz aşağı inince “Bildirimler” bölümünü göreceksiniz. “Yönet” butonuna tıklayın.

ı göreceksiniz, tıklayın ve aşağı inin. Biraz aşağı inince bölümünü göreceksiniz. butonuna tıklayın. Google Chrome’da olduğu gibi, burada da bildirim isteğini onayladığınız siteleri görüntüleyebilir, engelleyebilir veyahut sadece bildirim onayını geri çekebilirsiniz.

Mozilla Firefox’ta Bildirimler Nasıl Engellenir?