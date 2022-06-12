Ücretsiz Web Sitesi Kurma Nasıl Yapılır?

Web sitesi kurma işlemini ücretsiz olarak gerçekleştirmek isteyen kişiler için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve internet sitesi kurma işlemini gerçekleştirebileceğiniz hizmetleri öğrenebilirsiniz. Listede yer alan hizmetlerden bir tanesini seçerek kendi sitenizi oluşturabilirsiniz.

Ürettiğiniz bir içeriği internet üzerinden diğer insanlar ile paylaşmak için tercih edebileceğiniz iki farklı yöntem bulunuyor. İçeriğinizi ister sosyal medya hesabınız üzerinden isterseniz web siteniz üzerinden paylaşabilirsiniz.

Günümüzde çok hızlı ve pratik bir şekilde internet sitesi oluşturulabilmesine olanak tanıyan çeşitli hizmetler bulunuyor. Bu hizmetlerin bazıları ücretliyken bazıları ise ücretsizdir. Elbette ücretsiz sürümde ücretli versiyonun sağladığı pek çok avantajı elde edemiyorsunuz.

Ücretsiz bir şekilde internet sitesi oluşturmak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan hizmetler, kullanıcıların kendi sitelerini çok pratik bir şekilde oluşturabilmesine olanak tanıyor.

Ücretsiz Web Sitesi Kurma Hizmetleri Neler?

Wix

Weebly

WordPress

GoDaddy

Webnode

Jimdo

Site123

SimpleSite

Strikingly

Blogger

Yukarıda internet sitesi kurabilmenize imkân tanıyan 10 adet hizmet bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Wix

Son derece kolay bir kullanıma sahip olan Wix, bu sayede insanların çok hızlı bir şekilde web sitesi oluşturabilmesine imkân tanıyor. Sürükle bırak mantığı ile çalışan düzenleme aracı ile internet sitenizi istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz.

Hizmet tarafından sunulan şablonlar içerisinden bir tanesini seçebilirsiniz. Geri alma özelliği sayesinde düzenleme sırasında hatalı bir işlem yapmanız hâlinde işlemi geri alabilirsiniz. Premium sürüme de sahip olan hizmetin ücretsiz versiyonunda birtakım sınırlamalar mevcut. Örneğin ücretsiz sürümde 500 MB alan bulunuyor.

2. Weebly

Küçük işletmeler için harika bir hizmet olan Weebly, kullanıcılara birbirinden başarılı şablonlar sunuyor. Ücretsiz planda 500 MB depolama alanı sunan hizmetin ücretli versiyonu da bulunuyor. Sürükle bırak mantığıyla çalışan bir düzenleyici yer alıyor. Bu, site tasarımını özelleştirme sürecini oldukça kolay hâle getiriyor.

Ücretsiz SSL de sunan hizmet arama motoru optimizasyonu desteğine de sahip. Hizmette ayrıca ücretli planlar da mevcut. Connect, Pro ve Business isimli premium abonelik planları çeşitli avantajlar sunuyor.

3. WordPress

Herhangi bir ücret ödemeden web sitesi oluşturabilmenize olanak tanıyan hizmetler arasında WordPress de bulunuyor. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan hizmet üzerinden çok hızlı bir şekilde internet sitenizi oluşturabilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

WordPress üzerinden internet sitesi oluşturma süreci çok basittir. Bu sayede bu süre zarfında herhangi bir zorluk yaşamazsınız. Platformda ayrıca iki farklı premium abonelik planı da yer alıyor. Eğer hizmeti beğenirseniz, ihtiyacınızı karşılayan bir plana abone olabilirsiniz.

4. GoDaddy

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan bir diğer hizmet ise GoDaddy’dir. Çok başarılı tasarımlara sahip çeşitli şablonlar sunan hizmet, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Sahip olduğu birçok özellik ile kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan platform, web sitesi oluşturmak isteyen herkes için idealdir.

GoDaddy üzerinden çok kolay bir şekilde internet sitesi oluşturabilirsiniz. Site oluşturma sırasında içerik türüne uygun bir şablon seçebilirsiniz. Mobil optimizasyon özelliğiyle dikkat çeken platformda ücretli planlar da mevcut.

5. Webnode

Webnode, dünya çapında 40 milyon kullanıcıya sahip olan oldukça popüler bir hizmettir. Platformun web sitesinde yer alan "Get started for free" butonuna tıklayarak kayıt olabilir ve internet sitenizi oluşturma işlemini başlatabilirsiniz.

Ücretsiz sürümde yalnızca 100 MB depolama alanı sunan hizmet üzerinden çok kolay bir şekilde web sitesi oluşturabilirsiniz. Hizmet, özelleştirme konusunda gelişmiş seçenekler sunmuyor. Bu nedenle eğer site tasarımı üzerinde fazla zaman harcamak istemiyorsanız, söz konusu platformu tercih edebilirsiniz.

6. Jimdo

Jimdo, çevrim içi mağaza kurmak isteyen kişiler için iyi bir seçenektir. 500 MB depolama alanı sunan hizmetin ücretsiz sürümünde 2 GB bant genişliği bulunuyor. Platform tarafından sunulan ücretsiz versiyonda ayrıca HTTPS desteği de mevcut.

Reklamsız, yüksek depolama alanı ve gelişmiş SEO gibi çeşitli avantajlar istiyorsanız, hizmetin ücretli abonelik planlarına göz atabilirsiniz. Premium abonelik tarafında üç farklı plan bulunuyor. Eğer hizmeti beğenirseniz, ihtiyacınıza uygun plana abone olabilirsiniz.

7. Site123

Site123, internet sitesi oluşturma konusunda deneyimi olmayan kullanıcılar için harika bir seçenektir çünkü söz konusu süreci oldukça kolay hâle getirir. Kodlama bilgisi olmadan web sitenizi çok pratik bir şekilde oluşturabilirsiniz. 250 MB depolama alanı sunan hizmet 250 MB bant genişliği sunuyor. Platformda ayrıca premium abonelik planı da bulunuyor.

Belirli bir ücret karşılığında abone olabileceğiniz premium planda 10 GB depolama alanı, 5 GB bant genişliği dahil olmak üzere pek çok avantaj yer alıyor.

8. SimpleSite

SimpleSite, adından da anlaşılacağı üzere internet sitesinin çok kolay bir şekilde oluşturulabilmesini sağlayan bir hizmettir. Sınırlı tasarım seçeneklerinin yer aldığı platformda depolama sınırı bulunmuyor ancak 15 sayfa sınırı yer alıyor. Premium sürüme de sahip olan hizmetin dikkat çekici özelliği ise mobil düzenleyicidir.

9. Strikingly

Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken Strikingly isimli hizmetin kullanımı oldukça basittir. Kişisel web siteleri için ideal bir hizmet olan 500 MB depolama alanı ve aylık 5 GB bant genişliği sunuyor. Kodlama bilgisi olmadan web site oluşturulabilmesine imkân tanıyan hizmette tek sayfalık internet sitesi kurabilirsiniz.

10. Blogger

Eğer bir blog sayfası oluşturmak istiyorsanız Blogger’ı tercih edebilirsiniz. Google tarafından sunulan hizmete Google hesabınız ile giriş yapabilir ve çok pratik bir şekilde blog oluşturabilirsiniz. Google AdSense desteği sayesinde kullanıcıların para kazanabilmesine olanak tanıyan hizmette başarılı şablonlar bulunuyor.