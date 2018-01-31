WhatTheFont uygulaması beğendiğiniz yazı tiplerini iOS cihazlarınız üzerinden bulmanızı sağlıyor.

Tasarımcıların sıklıkla kullandığı ve siz de kendi projelerinizde kullanacağınız yazı tipleri için fikir ve ilham alabileceğiniz WhatTheFont uygulaması, beğendiğiniz tasarımlarda kullanılan yazı fontlarını kolayca bulmanızı sağlıyor. Shazam uygulamasının şarkıları bulduğu gibi WhatTheFont uygulamasında da yazı tiplerini bulabilmeniz çok kolay hale geliyor.

Yazı tiplerini beğendiğiniz afiş, billboard vb. tasarımları uygulama üzerinden tarattıktan sonra ilgili yazı tipinin adıyla birlikte benzer yazı tiplerini de görebileceğiniz WhatTheFont uygulamasında 130 binden fazla yazı tipi bulunuyor. iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak yükleyebileceğiniz WhatTheFont uygulamasıyla siz de projeleriniz için ilham alabilirsiniz.

Uygulama özellikleri