En İyi Ücretsiz 4 Font Bulma Sitesi

Font bulma siteleri, grafik tasarım işleri ile uğraşanların yeri geldiğinde eli ve kolu bile olabiliyor. Resimden font bulma hizmetleri sayesinde herhangi bir görüntüde hangi yazı tipinin kullanıldığı sadece birkaç saniye içinde bulunabiliyor.

Her alanda olduğu gibi grafik tasarımda da esinlenmek, beğenilen tasarımlara benzer tasarımlar yapmak son derece normal karşılanıyor. Bir çalışmada kullanılan yazı tipi çok hoşunuza giderse muhtemelen onun hangi font olduğunu ve bunun bir ücretsiz font olup olmadığını öğrenmek istersiniz.

Bu noktada yardıma bir çalışmada hangi yazı tiplerinin kullanıldığını ortaya çıkaran araçlar koşuyor. Bir arada topladığımız ücretsiz font bulma sitelerini değerlendirebilir, hangisinin sizin için en iyisi olduğuna karar verdikten sonra onu kullanmaya başlayabilirsiniz.

En İyi Font Bulma Siteleri

What Font Is

What The Font

Font Squirrel Matcherator

Font Spring Matcherator

Grafik tasarım işleri ile uğraşan herkes, herhangi bir çalışmada kullanılan yazı tipini bulmanın ne kadar zor olduğunu bilir. Ücretsiz ve ücretli olmak üzere milyonlarca yazı tipi var. Font sağlayıcıların tarama konusunda ise bu kadar çok yazı tipini bulması ve veri tabanında barındırabilmesi pek mümkün değil.

Online yazı tipi bulucu söz konusu olduğunda bu kadar az sonuç ile karşılaşmamızın da aslına bakacak olursanız biraz bundan kaynaklanıyor. Yazı tipi bulucularının her zaman her yazı tipini bulamamasının birincil sebebi, şimdiye kadar geliştirilip paylaşılmış yazı tiplerinin tamamını veri tabanında tutmaması.

What The Font, bütün bu hizmetlerin arasında en doğru sonucu veren font bulucu olarak öne çıkıyor. Seçilebilir harfler içeren görüntüler yüklediğiniz ve harfleri doğru bir şekilde ayırdığınız sürece aradığınız çoğu yazı tipini bu araç sayesinde bulabilirsiniz.

Tabii ki font bulucular sadece What The Font ile sınırlı değil. Bunun haricinde yaygın olarak kullanılan 3 hizmet daha mevcut. Bu hizmetlerin doğru sonuç verme ihtimali What The Font'a göre daha düşük ama aradığınız yazı tipini What The Font ile bulamazsanız bu servisleri de kullanabilirsiniz. Ne de olsa denemekten hiçbir zarar gelmez.

1. What Font Is

What Font Is, en çok kullanılan font tespit etme araçlarından biri olarak hizmet veriyor. Aracın en iyi yanlarından biri sadece görüntünün adresini yapıştırarak o görüntüde kullanılan yazı tipini bulmanızı sağlaması.

Hizmeti kullanmak için yapmanız gerekenler ilgili yazı tipini içeren bir fotoğraf yüklemek, harfleri ayırmaktan ibaret. Yapay zeka, sadece birkaç adımda size aramakta olduğunuz o yazı tipini sunacak.

Bu yazı tipi bulucusu size doğrudan fotoğraftaki yazı tipini vermese bile o yazı tipine en çok benzeyen yazı tiplerini sıralar. Bu yazı tiplerine indirme ya da satın alma bağlantısına tıklayarak doğrudan ulaşabilirsiniz.

2. What The Font

What The Font, bundan seneler önce ortaya çıktı ve bugün hâlâ hizmet vermeye devam ediyor. Doğru yazı tipini bulma konusunda diğer font bulucularına göre çok daha büyük bir başarı oranı sunuyor.

Bir fotoğraftaki yazı tipini bulmak için fotoğrafı yüklemeniz gerekiyor. Harfler genellikle otomatik olarak seçilir fakat harflerden bazıları eğer hafif belirsiz ise bazı harfleri kendiniz belirtmek zorunda kalabilirsiniz.

Hizmet ayrıca size sunduğu yazı tiplerini doğrudan indirme ya da satın alma imkânı sunar. Böylece yazı tipinin yapımcısının yazı tipini sattığı sayfaya yönlendiriliyor, yazı tipine saniyeler içinde ulaşabiliyorsunuz.

3. Font Squirrel Matcherator

Font Squirrel Matcherator, fotoğraftaki yazı tipini tanımlamak için kullanabileceğiniz başka bir hizmet. Bu hizmeti kullanarak herhangi bir fotoğrafta kullanılan fontun ne olduğunu bulabilirsiniz. Hizmet size doğrudan fontu vermese bile font ile aynı sayılabilecek diğer fontları sıralar.

Font Squirrel'in sunduğu bu özellik sayesinde fotoğraftaki yazı tipini kullanmasanız bile onun bir benzerini kullanma fırsatı elde edersiniz.

4. Font Spring Matcherator

Font Spring de Font Squirrel'e benzer bir hizmet. What The Font kadar çok iyi sonuçlar vermese de aradığınız fonta en çok benzeyen fontları bulmanızı sağlar. Hizmet, harfleri büyük ölçüde kendi seçer. Sizden istenilen ise sadece yazı tipine odaklanılmasını sağlamak. Bunu da kırpma yöntemi ile yapıyorsunuz.

Resimden Font Bulma Araçları Kullanılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Netlik

Boyut

Düzen

Görüntüde yer alan harfler mümkün olduğunca büyük olmalı. Yazı tipleri çeşitlilik gösterir. Bir yazı tipi kıvrımlı, kenarlarında süslemeler içeren bir yazı tipiyken diğer bir yazı tipi noktalardan oluşabilir.

İlk yazı tipi eğer küçük olursa kenarlardaki süslemeler gözden kolaylıkla kaçırılabilir ama harflerin boyutu küçük değil de büyük olsa bu tür ayrıntılar gözden kaçırılmaz, yazı tipi bulma araçları daha doğru bir tanımlama yapar.

Yazı tipi bulma aracı kullanırken dikkat etmeniz gereken bir diğer ölçüt, harflerin netliği. Harfler eğer net olmazsa, pikseller ön planda olur ya da harfler az da olsa bulanık olursa söz konusu araçların doğru tanımlama yapması pek mümkün olmaz. Harflerin yeterince iyi durumda olup olmadığını anlamak için gözlerinize güvenebilirsiniz.

Yazı tipinin harflerini araca sunarken çok fazla harf kullanmamaya da özen gösterin. Bununla birlikte beyaz arka planın üzerine 3 ya da 5 harflik bir kelime yazarsanız doğru sonuç alma ihtimaliniz artar.

Bulmak istediğiniz yazı tipini eğer gerçek dünyada çektiğiniz bir fotoğraf ile öğrenmek istiyorsanız bunun için fotoğrafın doygunluğunu düşürme gibi yöntemlere başvurabilirsiniz. Unutmayın, fotoğraftaki renkler ne kadar yoğun olursa yazı tipinin bulunma olasılığı da o kadar düşer.

Gerçek dünyada çekilmiş bir fotoğraflardan yazı tipi bulmak istiyorsanız fotoğrafı çekme aşamasında da dikkatli olmalısınız. Kullandığınız açı ve lens bile aracın doğru sonuç verip vermemesi üzerinde büyük bir rol oynuyor. Bu nedenle mümkün olduğunca fotoğraflar çekmelisiniz.