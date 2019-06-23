Küçük bir batı kasabasında haydut çetesi ortaya çıkmış ve sakinleri zihin kontrollü kuklalara dönüştürmüştür. Vahşi Batı'da aktif olan bir iblis çetesine meydan okuyun.

Haydutlara, şeytanlara ve barışçıl vatandaşları tehdit eden diğer tehlikeli düşmanlara karşı birçok savaşta silahlı cesur bir şerif olun. . Kahramanla birlikte yola koyul ve düşmanlarla ve zorluklarla başa çıkmasına yardım et. Çevresel durumu izleyin ve düşmanı saldırmadan kaçınmak için kahramanı zaman içinde farklı taraflara taşıyın.

Düşmanları ve patronları öldürmek için tabancaları ve karakterin benzersiz yeteneklerini kullanın. Yeni kahramanların kilidini açın.

Wild Bullets Özellikleri