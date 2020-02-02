WooCommerce tabanlı e-ticaret siteleriniz varsa, iOS işletim sistemli cihazlarınızdan siparişlerinizi görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

WordPress temelinde WooCommerce altyapılı oluşturulan e-ticaret siteleri, dünya genelinde birçok işletme tarafından kullanılmaya devam ediyor. Ürün sayfaları, ödeme sistemleri, kargo notları, müşteri yorumları ve daha birçok özellik sunan WooCommerce uygulamasında, gerçek zamanlı siparişleri görüntüleyebiliyor ve yönetebiliyorsunuz.

Siparişleri filtreleyebileceğiniz ve müşteri notu, ürünler, gönderim ayrıntıları gibi sipariş bilgilerini görüntüleyebileceğiniz WooCommerce uygulamasında mağaza etkinlikleri hakkında bildirimler de alabiliyorsunuz. Haftalık, aylık ve yıllık olarak mağaza istatistiklerini görüntüleyebileceğiniz WooCommerce uygulamasında, en iyi performansı gösteren ürünleri de inceleyebilirsiniz. Eğer sizin de WooCommerce tabanlı e-ticaret siteleriniz varsa, WooCommerce uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek mağazanızı yönetebilirsiniz.

Uygulama özellikleri