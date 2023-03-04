E-Ticaret Alanında En Çok Hangi Şirket Tercih Ediliyor?

E-ticaret sektöründe pek çok altyapı firması bulunuyor. Bu dünyaya başarılı bir şekilde adım atmak isteyen kişiler, e-ticaret için altyapı firması tercih ederken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin yanı sıra e-ticaret alanında en çok tercih edilen şirket hangisi sorusunun da cevabını arıyor.

E-Ticaret Alanında En Çok Tercih Edilen Şirket Hangisi?

İnternet teknolojisi sayesinde ürünleriniz 7 gün 24 saat müşterilerinize ulaşabilir. Bu sayede kesintisiz bir şekilde satış yapma olanağı yakalanabilir. Bu bakımdan günümüzde birçok firma, kendisini e-ticaret dünyasına da geçirmektedir.

Eğer e-ticaret platformunuz bulunmuyorsa, dijital dünyaya adım atan rakiplerinize göre ulaşabileceğiniz müşteri sayısı daha kısıtlı olacaktır. Bu da rekabet potansiyelinizin düşeceği anlamına gelir.

Söz konusu nedenle e-ticaret platformuna sahip olmak, işinizi geliştirmeniz için gereklidir. Eğer bu dünyaya başarılı bir adım atmak istiyorsanız, 2005 yılından bu yana IdeaSoft çağın ihtiyaçlarına göre çözümler üretmektedir.

35,000 üzeri müşterisine hizmet sağlayan Ideasoft, tüm e-ticaret paketlerini müşterilerinin gereksinimlerine tam bir yanıt vermek için özel ve kullanışlı hazırlamaktadır. Eğer modern çözümlerimizden yararlanmak istiyorsanız size sunduğumuz imkânları inceleyebilir ya da iletişime geçerek, aklınızda bulunan sorulara bir yanıt alabilirsiniz.

Anahtar Teslim E-Ticaret Sitesi

E-ticaret sitesi sıfırdan, firmalar için özel olarak kurulabilir ancak bu hem zaman hem de yüksek bir bütçe ister. Çünkü tüm özellikler ayrı ayrı hazırlanır. Bu da hem gerekli zamanı hem de bütçeyi etkiler.

Eğer uygun fiyatlar ile çözüm bulmak istiyorsanız, IdeaSoft size kullanışlı paketler sunmaktadır. Bunların her birinin içeriği, farklı müşteri profillerine cevap verebilmek için özel hazırlanmıştır. Tümünü değerlendirebilir, aralarından size en uygun olanlarını keşfedebilirsiniz.

Hangisini tercih ederseniz edin, ihtiyaçlarınız artmışsa daha yüksek bir pakete de sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz. Bu kapsamda,

Hosting,

Alan adı,

E-mail,

Güvenlik,

Yedekleme,

Tasarım,

Ödeme altyapıları

Ve farklı yazılımlar vardır. Her bir paketin içeriği farklılık gösterir. IdeaSoft'un e-ticaret paketlerini inceleyebilir, aralarından size en uygun olanları keşfedebilirsiniz. Sürekli yenilenen gelişmiş özelliklerimiz sayesinde modern çözümlere ulaşabilirsiniz.

Tüm Pazaryeri Entegrasyonları

Trendyol, N11 ve diğer online pazaryerleri günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Pek çok firma e-ticaret sitesi olsa bile burada da bir mağaza oluşturma eğilimi gösterir. Ürünlerin farklı kanallar aracılığıyla sunulması, satışları olumlu şekilde etkileyebilir.

Ancak birden fazla yerde ürün sahibi olmak stoklarınızı ayrı ayrı güncelleyeceğinizi, ürün adı, fiyatı gibi konularda ayrı ayrı değişiklik yapacağınızı ve aynı ürünü üst üste farklı yerlerde ekleyeceğinizi gösterir. Bu da büyük bir zaman ayırmanızı gerektirir.

Eğer bu gibi durumlarda pratik çözümler arıyorsanız, IdeaSoft e-ticaret seçeneklerinde size verimli çözümler üretmektedir. Tüm pazaryerleri ile başarılı bir entegrasyon sağlanmaktadır. Bu sayede değişiklikleri kısa sürede gerçekleştirmeniz mümkün hale gelir.

Detaylı Sipariş Yönetimi

Sipariş yönetimini doğru bir şekilde yapmak her e-ticaret sitesi için önemlidir. Zira müşteriler bir ürün aldıktan sonra ne aşamada olduğunu bilmek ister. Bu ne kadar hızlı geleceği, güncel durumu hakkında bilgilenmesini sağlar.

Eğer sipariş yönetimi sorunluysa, müşteriniz memnun kalmayabilir ve bir daha sizi tercih etmeyebilir. IdeaSoft bu süreci daha etkili bir hâle getirebilmek için detaylı sipariş yönetimi opsiyonları sunar. Böylece,

Tedarik aşamasında

Ürün hazırlanıyor

Kargoya verildi

Gibi alanlarda bilgiler daha hızlı bir şekilde verilebilir. Müşterileriniz de sunduğunuz hizmetlerden daha fazla memnun kalabilir.

SEO Analiz Modülü

SEO hizmetleri bir sitenin arama motorlarında daha yüksek bir sıralama alması için yapılır çünkü tüketiciler eğer özel bir site aramıyorsa, bir ürün almadan Google’un ilk sayfasında birkaç site dolaşır. Yaklaşık 4-5 farklı site inceledikten sonra bunların bir karar da verilir.

Bu durum siteniz ne kadar arka sıralardaysa, satışlarınızın o kadar az olacağı anlamına gelir. SEO ayarlamaları da bunu sağlamak için gerçekleştirilir. IdeaSoft tarafından size sunulan tüm paketler SEO uyumludur. Bunun yanı sıra SEO analiz modülleri de mevcuttur.

Bunlar sayesinde arama motorunda sıralamanızı yükseltmek için yapmanız gerekenler hakkında önerileri alabilirsiniz. Bu sayede sitenizin sıralamasını daha iyi bir şekilde geliştirebilirsiniz.

Yüksek Güvenlik

Bir web sitesinin güvenliği hem site yöneticileri hem de ziyaretçiler için önemlidir. Özellikle tüketiciler güvenlik sorunları mevcut olan bir siteden alışveriş yapmak istemez.

Bu nedenle e-ticaret dünyasına adım atacaksanız, güvenli bir platform daha fazla satmanıza yardımcı olacak bir etmendir. IdeaSoft PCI-DSS Level 1 Service Provider Uluslararası Güvenlik Sertifikası, bağımsız denetimlerle hak edilen ISO 10002, ISO 20000-1, ISO 22301 ve ISO 27001 belgeleri, 256 bit SSL sertifikası ile güvenli bir e-ticaret platformu elde etmenize yardımcı olmaktadır.

Böylece müşterilerinize güvenli bir şekilde girip alışveriş yapabilecekleri bir platform sunmanız mümkündür.

Gelişmiş Kargo Yönetimi

Satıcılar kargo kapsamında farklı firmalar ile anlaşma yapabilir. Bu bakımdan müşterilere farklı kargo seçenekleri sunmak mümkün hâle gelir. Ayrıca kargo tanımlamaları sunmak da istenebilir.

IdeaSoft size bu bakımdan dilediğiniz kadar kargo firması ekleyebileceğiniz; şehre göre ücretlendirme, sabit fiyat, belli tutar üzerinde ücretsiz kargo gibi tanımlamalar ekleyebileceğiniz bir sistem sunmaktadır.

Böylece müşteri memnuniyeti elde edebilir, sonraki bir ihtiyaçta da müşterinizin tekrar sizi seçmesine yardımcı olabilirsiniz. Bunun yanı sıra indirimli kargo anlaşmalarından da faydalanabilirsiniz. Tüm bu avantajlar sayesinde, e-ticaret sitenizi başarılı bir şekilde yönetebilirsiniz.