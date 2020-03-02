2020'de Ücretsiz Olarak Kullanılabilecek En İyi E-Ticaret Platformları

E-ticaret kavramı hayatımıza girdiğinde bir e-ticaret web sitesi oluşturmak çok zordu. İşletmelerin yeterince imkânı olamayabiliyordu, küçük işletmeler kısıtlı bütçelerinden ötürü çevrim içi bir mağaza oluşturmaktan geri kalabiliyordu. Günümüzde ise ücretsiz veyahut çok düşük bir maliyetle e-ticaret sitesi oluşturmanıza imkân veren sayısız hizmet var.

Bütün bu seçeneklerin arasından en iyi özelliklere sahip olanı bulmak biraz zaman alabilir. Bu yazıda, ücretsiz olarak e-ticaret sitesi oluşturmanıza imkân veren hizmetleri sıraladık. İşte, 2020’de ücretsiz olarak kullanılabilecek en iyi e-ticaret platformları!

WooCommerce dünyanın en popüler e-ticaret platformudur. WooCommerce aslında WordPress’e özel olarak tasarlanan bir eklentidir. WordPress olmadan WooCommerce isimli bu eklentiyi kullanamazsınız. WooCommerce, kullanımı ücretsiz bir e-ticaret hizmeti olsa da barındırma hizmeti size aittir.

WooCommerce kullanmanın artıları:

Barındırma hizmeti size ait olduğundan web siteniz üzerinde tam olarak kontrol sahibi olursunuz.

Markanızı doğrudan yansıtan bir mağaza oluşturma fırsatı veren çok sayıda teması vardır.

Yeni özellikler eklemek ve işinizi büyütmek üzere kullanabileceğiniz binlerce eklentisi vardır.

WooCommerce sizden hiçbir işlem için ücret almaz.

WooCommerce kullanmanın eksileri:

WooCommerce, web sitesi konusunda acemi olanlar için başlaması diğer seçeneklere nispeten daha zordur. Örneğin, bir barındırma hizmeti ve bir alan adı satın almanız gerekir.

E-ticaret web siteniz büyüdükçe web sitenizi korumaktan siz sorumlu olacaksınız.

Constant Contact, hiçbir ödeme yapmadan çevrim içi bir mağaza oluşturmanıza imkân veren ücretsiz bir plana sahiptir. Barındırma hizmetine WooCommerce’ın aksine ödeme yapma zorunluluğunuz yoktur. Constant Contact, size ücretsiz bir alt alan adı da verecektir.

Constant Contact, profesyonellerden ziyade yeni başlayanlara yöneliktir. Mağazada en fazla üç tane ürün bulunabilir. Bu, yeni başlayanlar için yeterli olsa da daha fazla ürün eklemeye ihtiyacı olan işletmelerin ihtiyacını karşılamayacaktır. Constant Contact’i kullanmaya devam etmek ve daha fazla ürün eklemek istiyorsanız ücretli planını kontrol edebilirsiniz.

Constant Contact kullanmanın artıları:

Constant Contact ile ücretsiz bir e-ticaret sitesi oluşturabilirsiniz. Siteadi.constantcontact.com biçiminde ücretsiz bir alan adınız olur. Barındırma hizmetine para ödemek zorunda kalmazsınız.

ile ücretsiz bir e-ticaret sitesi oluşturabilirsiniz. Siteadi.constantcontact.com biçiminde ücretsiz bir alan adınız olur. Barındırma hizmetine para ödemek zorunda kalmazsınız. Çevrim içi mağazanızda hem fiziksel hem dijital ürünler satma imkânınız bulunuyor.

Ücretsiz plan da dahil olmak üzere bütün kullanıcılara 7/24 destek verilmektedir.

Web sitesine blog bölümü oluşturmanız da mümkün ama Constant Contact’in blog özelliği WordPress gibi büyük özelliklere sahip değil.

Constant Contact kullanmanın eksileri:

Ücretsiz planda kendi alan adınızı kullanamazsınız.

Ücretsiz planda web sitenizde reklamlara yer verilir.

BigCommerce, e-ticaret web sitesi oluşturmak için kullanılabilecek en iyi e-ticaret platformlarındandır. BigCommerce ile kullanmak istediğiniz bir WordPress web siteniz varsa BigCommerce’ın WordPress eklentisini kullanmanız da mümkündür.

BigCommerce kullanmanın artıları:

Ücretsiz olarak denemeye başlamak istiyorsanız kredi kartı gibi bilgileri girmenize gerek yoktur.

BigCommerce’ı kullanmaya başlamak gerçekten çok kolaydır. Kayıt olur olmaz mağazanızla ilgili ayrıntıları girebilir ve ürün eklemeye başlayabilirsiniz.

Özel alan adı için bir ücret ödemek istemiyorsanız BigCommerce’ın ücretsiz alt alanını kullanabilirsiniz.

BigCommerce, ödeme almak için farklı farklı yollar sunar.

BigCommerce kullanmanın eksileri:

Ücretsiz sürümü sadece 15 günlüğüne geçerlidir.

BigCommerce dışındaki e-ticaret platformları ile sahip olacağınız özellikler gibi büyük özelliklere sahip olamazsınız.

Shopify 14 günlük bir deneme sürümü sunmaktadır. BigCommerce’ın deneme sürümünde de olduğu gibi, kredi kartı gibi bilgileri istememektedir.

Shopify kullanmanın artıları:

Shopify’ın kullanımı kolaydır. Sürükle ve bırak yöntemi ile çalışan bir arayüzü bulunuyor. Yeni başlayanların zorluk yaşamadan kullanabilecekleri bir hizmettir.

kolaydır. Sürükle ve bırak yöntemi ile çalışan bir arayüzü bulunuyor. Yeni başlayanların zorluk yaşamadan kullanabilecekleri bir hizmettir. Mağazanıza işlevsellik kazandırmak istiyorsanız satın alabileceğiniz çok sayıda eklenti vardır.

7/24 destek vermektedir.

Shopify kullanmanın eksileri:

Ücretsiz deneme sürümü sadece 14 günle sınırlıdır. Deneme sürümü sona erdiğinde ücretli bir plana geçmeniz gerekir.

Weebly, Shopify ve WooCommerce gibi diğer e-ticaret platformları kadar iyi bilinmiyor ama kullanıcıların platformu test etmeleri için ücretsiz bir deneme sürümü vardır.

Weebly kullanmanın artıları:

Mağazanıza her türlü fiziksel veyahut dijital ürün ekleyebilirsiniz.

Sürükle ve bırak yöntemi kullanılan arayüzü, web sitesi oluşturmak ve mağazanızdaki ögeleri yönetmek için oldukça faydalıdır.

Aralarından seçim yapabileceğiniz yaklaşık olarak 100 farklı tema vardır.

Weebly kullanmanın eksileri: