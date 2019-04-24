Kelim dağarcığınızı geliştirerek yüzlerce yeni kelime öğrenebileceğiniz ve eğlenceli bulmacalar çözebileceğiniz WordBrain 2, 5 milyondan fazla oyun severin keyifle oynadığı sıra eğitici oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken tek şey, ipuçlarından yola çıkarak gizli kelimeleri tahmin etmek ve bulmacaları başarıyla tamamlayarak yeni bölümlerin kilidini açmaktır. Oyunda farklı konulardan birçok kelime yer almaktadır. Bu kelimeleri bulabileceğiniz çeşitli ipuçları bulunmaktadır. Doğru tahminlerde bulunarak gizli kelimenin harflerini işaretlemeli ve bulmacayı çözmelisiniz. Zihin geliştirici özelliği ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda binden fazla seviye ve yüzlerce farklı konu yer almaktadır. Her bir konuyla alakalı onlarca gizli kelime bulunmaktadır. Gizli kelimeleri tahmin ederek parmağınızı kelimenin harfleri üstünde sürüklemeli ve bulmacaları çözerek yolunuza devam etmelisiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz WordBrain 2, mobil platformda kelime oyunları arasında bulunan ve alanında oldukça popüler bir yere sahip olan benzersiz bir oyundur.