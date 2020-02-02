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World Soccer Challenge 2018.10 (ios)
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  5. World Soccer Challenge - İOS İçin Spor Oyunudur

World Soccer Challenge

2018.10
ios
World Soccer Challenge
ÜCRETSİZ
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Piksel grafikler eşliğinde dünya kupası maçlarına katılacağız.

World Soccer Challenge Ekran Görüntüleri - 1
World Soccer Challenge Ekran Görüntüleri - 2
World Soccer Challenge Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Mobil spor oyunları arasında yer alan World Soccer Challenge ile dünya kupası maçlarını kazabilmek için ter dökeceğiz.

Mobil platformda iki farklı oyunu bulunan Monkey I-Brow Studios tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda lansmana çıkan World Soccer Challenge günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

196 farklı milli takımın ve gerçek oyuncuların yer aldığı yapımda 9 dünya kupası kazanmak için mücadele edecek, piksel grafikler eşliğinde alışılmışın dışında bir futbol deneyimi yaşayacağız.

Ücretsiz yapısı ile ülkemiz oyuncularından da tam puan almayı başaran yapım başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ederken aldığı güncellemeler ile de daha zengin bir içeriğe erişmeye devam ediyor.

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