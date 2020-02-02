Mobil spor oyunları arasında yer alan World Soccer Challenge ile dünya kupası maçlarını kazabilmek için ter dökeceğiz.

Mobil platformda iki farklı oyunu bulunan Monkey I-Brow Studios tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda lansmana çıkan World Soccer Challenge günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

196 farklı milli takımın ve gerçek oyuncuların yer aldığı yapımda 9 dünya kupası kazanmak için mücadele edecek, piksel grafikler eşliğinde alışılmışın dışında bir futbol deneyimi yaşayacağız.

Ücretsiz yapısı ile ülkemiz oyuncularından da tam puan almayı başaran yapım başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ederken aldığı güncellemeler ile de daha zengin bir içeriğe erişmeye devam ediyor.