World War Heroes, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir FPS oyunu olarak ön plana çıkıyor. Aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele ediyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon ve savaş oyunu olan World War Heroes, farklı oyun modları ve şiddeti yüksek sahneleriyle dikkat çekiyor. Benzersiz silahların yer aldığı oyunda kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Keskin nişancı silahlarından makinalı tüfeklere, tabancalardan tüfeklere kadar pek çok farklı türde silahlara sahip olan World War Heroes, mutlaka denemeniz gereken bir mobil oyundur. Farklı oyun modlarına da sahip olan oyunda dilediğiniz gibi bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Günlük ödülleri toplayıp daha güçlü bir konuma gelebileceğiniz World War Heroes sizleri bekliyor. Eğer aksiyon ve savaş oyunlarını seviyorsanız bu oyun tam size göre diyebilirim. Multiplayer modunda 5'e 5 mücadele yapabileceğiniz oyunda kendi takımınızı kurabiliyorsunuz. Gerçek zamanlı bir oyun olmasına rağmen az mobil veri harcayan World War Heroes, aradığınızı tam olarak karşılayan bir oyun diyebilirim.

Yüksek kaliteli grafikleri ve harika özel efektleriyle de ön plana çıkan World War Heroes, sizleri bekliyor. World War Heroes oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.