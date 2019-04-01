WWE Universe, mobil cihazda oynayabileceğiniz en iyi Amerikan Güreşi oyunu.

John Cena, Bret Hart, Roman Reigns, Ric Flair, Sasha Banks, Asuka, Bayley ve diğer profesyonel Amerikan güreşçilerinin yer aldığı spor oyununda takım kurup dünyanın dört bir yanından oyuncularla ringde kapışıyorsunuz. Güreşçiler, hareketleri, sesleri, müzikler, her şey gerçeğiyle birebir. Grafiklerin de üst düze tutulduğu WWE Universe’i akıllı telefon ve tablette dövüş oyunu sevenlere şiddetle tavsiye ederim.

RAW, SmackDown Live, NXT, Legends, Hall of Fame Superstars’dan oluşan bir takım kurup online maçlara çıktığınız harika bir mobil oyun WWE Universe. Kaya gibi sağlam, bakışlarıyla korku salan erkek Amerikan güreşçilerinden güzellikleriyle etkileyen seksi ve güçlü kadın Amerikan güreşçilerine hepsi gerçek isimleriyle kendilerine özgü hareketleriyle oyunda yerlerini almış durumdalar. En iyi güreşçileri seçip ringde seyircileri coşturuyorsunuz. Güreşçilerin yürekleri hoplatan özel vuruşları tek dokunmatik kontrol sistemiyle kolayca yapabiliyorsunuz. Challenge’lar, günlük ve haftalık etkinlikler, arkadaşlarınızla katılabileceğiniz özel etkinlikler, liglerle zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.