Wysker, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir alışveri uyguaması olarak karşımıza çıkıyor.

Geleneksel alışveriş uygulamalarından farklı yapısıyla ön plana çıkan Wysker, trend ürünleri takip edip kolayca satın alabileceğiniz bir uygulamadır. Tıpkı bir sosyal medya uygulaması kullanıyor gibi hisse kapılabileceğiniz uygualmada ürünler arasında gezintiye çıkyıor ve beğendiklerinizi dilerseniz satın alıyor dilerseniz de kaydederek takip edebiliyorsunuz. Gündemden geri kalmak istemeyenler için birebir olan uygulama özellikle kızların dikkatini çekebilecek türden. Kolay kullanımıyla da ön plana çıkan uygulamada basit ve sade bir arayüz alıyor. Her gün güncellenen uygulamada akıllı bir alışveriş deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Wysker uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.