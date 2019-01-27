Yatırım Dünyam uygulaması, iOS cihazlarınız üzerinden piyasa verilerini takip edebilmenizi kolaylaştırıyor.

Yapı Kredi Bankası tarafından geliştirilen Yatırım Dünyam, doğru kaynaklara yatırım yapabilmeniz için anlık veriler ve eğitici içerikler sunuyor. Tüm piyasa verilerini anlık olarak takip edebileceğiniz uygulamada, ilgilendiğiniz kaynakları takip listenize ekleyerek alarm da kurabiliyorsunuz.

Merak ettiğiniz sorulara yanıt niteliğindeki eğitim videolarını da inceleyebileceğiniz Yatırım Dünyam uygulamasında, yatırım kararlarınızı test edebilmeniz için Sanal Portföy özelliğini kullanabilir ve risk almadan tecrübe kazanabilirsiniz. İlgi alanlarınız ve yatırım kararlarınıza göre size özel içerikler sunan Yatırım Dünyam uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri