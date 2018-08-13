Zombiler için kaz sloganı ile mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Zombie Labs 1 milyon oyuncu tarafından oynanıyor.



Orta dereceli grafiklere sahip olarak oyun dünyasına adım atan yapım, Fumb Games imzası ile oyunculara sunuldu. Bağımlılık yapıcı mobil oyun olarak tanımlanan ve Google Play’de 500 binden fazla indirilmeye sahip olan oyunda ölüleri geliştirecek ve kendi zombi ordumuzu kurmaya çalışacağız.



Oyun içerisinde zombi mezarlarını kazarak onları yeniden canlandıracak ve kndi ordumuzda rol vereceğiz. Birbirinden farklı özelliklere sahip olan oyunda kıyamet için geliştirecek ve yeni dünyayı keşfedeceğiz.



Yapımda çok sayıda farklı özelliğe sahip zombiler yer alacak. Korku oyunundan çok eğlence oyunu olarak oyunculara sunulan mobil simülasyon oyunu tamamen ücretsiz olması nedeniyle de oyuncular tarafından ilgiyle oynanıyor.



Başarılı içeriklere ve kaliteli grafiklere sahip olan yapımda beyinleri toplayacak ve kuyamet için kendi zombi ordumuzu kurarak mücadele edeceğiz. Kürekle başlarak mezarlıktaki bütün zombileri çıkarmaya hazır olun.

